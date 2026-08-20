Corte se demorará 5 minutos declarando su exequibilidad: Mauricio Cárdenas por emergencia económica

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Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, conversó este 20 de agosto en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y analizó el decreto de emergencia económica firmado el miércoles por el Gobierno de Abelardo de la Espriella que tiene el fin de darle manejo a la catástrofe que se presentó en el país por cuenta del terremoto de hace 10 días.

En su primera intervención Cárdenas fue puntual y aseveró que el decreto “está muy bien elaborado” y, por lo tanto, “la Corte Constitucional se demorará 5 minutos declarando su exequibilidad”.

Lea más: Presidente Abelardo de la Espriella firmó decreto de emergencia económica tras terremoto

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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