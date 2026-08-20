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20 ago 2026 Actualizado 12:47

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Corte se demorará 5 minutos declarando su exequibilidad: Mauricio Cárdenas por emergencia económica

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas resaltó que el decreto de emergencia económica del Gobierno De la Espriella para atender las consecuencias del terremoto en Colombia “está muy bien elaborado”.

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Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, conversó este 20 de agosto en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y analizó el decreto de emergencia económica firmado el miércoles por el Gobierno de Abelardo de la Espriella que tiene el fin de darle manejo a la catástrofe que se presentó en el país por cuenta del terremoto de hace 10 días.

En su primera intervención Cárdenas fue puntual y aseveró que el decreto “está muy bien elaborado” y, por lo tanto, “la Corte Constitucional se demorará 5 minutos declarando su exequibilidad”.

Lea más: Presidente Abelardo de la Espriella firmó decreto de emergencia económica tras terremoto

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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