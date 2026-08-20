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20 ago 2026 Actualizado 00:50

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Economía

Pablo Andrés Rivas Herazo será el nuevo superintendente Financiero

El nombramiento quedará en firme en las próximas horas por el Gobierno nacional

Alerta por seis falsos prestamistas que se presentan como vigilados por la Superfinanciera. Foto: Colprensa

Alerta por seis falsos prestamistas que se presentan como vigilados por la Superfinanciera. Foto: Colprensa(Thot)

Alerta por seis falsos prestamistas que se presentan como vigilados por la Superfinanciera. Foto: Colprensa
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Pablo Andrés Rivas Herazo será designado como el nuevo superintendente Financiero en reemplazo de César Ferrari, quien ocupo el cargo durante el anterior gobierno.

Rivas Herazo llegará a la entidad encargada de vigilar y supervisar el sistema financiero colombiano, incluidos bancos, aseguradoras, fiduciarias y el mercado de valores.

El entrante Superintendente había sido postulado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para ocupar la dirección de la Unidad de Regulación Financiera (URF). Sin embargo, su nombramiento finalmente no se concretó.

Rivas Herazo asumirá el cargo en un momento marcado por los desafíos que enfrenta el sector financiero, entre ellos la evolución de las tasas de interés, el comportamiento del crédito, la protección de los consumidores y la estabilidad del sistema.

Con su llegada, el Gobierno completa un nuevo cambio en una de las entidades clave para la regulación y supervisión de la economía colombiana. Todavía se espera que se conozcan detalles sobre la fecha de posesión y las prioridades que tendrá Rivas Herazo al frente de la Superintendencia Financiera.

Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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