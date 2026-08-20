FND propuso medidas económicas para recuperar zonas afectadas por terremoto en Colombia

Gobernadores del país se reunieron en Bogotá en el marco de la Federación Nacional de Departamentos para analizar el decreto de emergencia económica.

Después de 10 días de que se presentara el terremoto que azotó al país, la Federación Nacional de Departamentos (FND), en cabeza de los gobernadores, destacó el trabajo realizado por el Gobierno Nacional, alcaldes y gobernadores para atender la emergencia y brindar asistencia a las víctimas.

De la misma forma, la FND reconoció la labor del presidente de la República, Abelardo De La Espriella; la primera dama, Ana Lucía Pineda; el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y todo el equipo del Gobierno Nacional durante la primera fase de atención de la emergencia.

La entidad también destacó la solidaridad de los colombianos, así como de gobiernos y ciudadanos extranjeros que han enviado ayudas y acompañado a las comunidades afectadas.

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FND ha entregado más de 420 toneladas de ayudas humanitarias

De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, el trabajo del Gobierno en materia de ayudas humanitarias, equipos médicos y rescatistas ha sido fundamental para atender la catástrofe.

En este proceso, la FND aseguró que se ha sumado con más de 420 toneladas de ayudas humanitarias, representadas en 40.000 kits de aseo y alimentos entregados hasta la fecha.

Propuestas para alcaldes y gobernadores

Con el liderazgo del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y del ministro de Industria y Comercio, Mauricio Gómez Amin, equipos técnicos de las gobernaciones y de la FND trabajaron durante el fin de semana en una serie de propuestas que buscan apoyar a las comunidades afectadas.

Entre las medidas planteadas para el nivel municipal y departamental están:

Facultades para gobernadores y alcaldes para reorientar recursos durante la emergencia.

Facultades para modificar las tarifas de impuestos territoriales y adelantar procesos de recuperación de cartera.

Facultades temporales para modificar los planes de desarrollo departamentales y municipales.

Desahorro del Fonpet.

Distribución de la sobretasa al ACPM.

Revisión de los límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales.

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Medidas tributarias y de inversión para la reconstrucción

La FND también presentó al Gobierno medidas dirigidas a facilitar la reconstrucción de los municipios afectados y atraer nuevas inversiones.

Entre ellas se encuentran la exención para donaciones provenientes del exterior, descuentos tributarios por donaciones destinadas a la recuperación de las zonas afectadas y beneficios para las nuevas empresas que desarrollen actividades económicas en estos territorios.

También se plantea la devolución del IVA por la adquisición de bienes de capital, como maquinaria y equipos destinados a la actividad productiva local.

Además, la federación pidió dar trámite preferente a los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) que tengan como objetivo atender la emergencia.

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Propuestas para la reactivación económica

Dentro de las medidas planteadas también aparecen créditos de reactivación económica y de tesorería para entidades territoriales y sus descentralizadas.

Asimismo, propuso establecer temporalmente una tarifa de IVA del 0 % para materiales y bienes esenciales destinados a la reconstrucción, así como beneficios tributarios para sectores como el transporte aéreo, la hotelería y el turismo en los territorios afectados.

Otra de las propuestas busca ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos a todos los municipios afectados, con un cupo extraordinario destinado a infraestructura, salud, educación, conectividad, agua, vivienda y reactivación productiva.

Beneficios para empleo, turismo y contribuyentes afectados

La propuesta contempla crear descuentos tributarios para empleadores ubicados en los municipios afectados, asociados a los gastos por salarios y prestaciones sociales de nuevos empleos directos generados durante 2026 y 2027.

También se plantea flexibilizar los plazos para la presentación y pago de impuestos nacionales y obligaciones parafiscales, sin generar intereses de mora.

En materia turística, la FND propuso priorizar recursos de FONTUR para apoyar a los prestadores afectados, recuperar zonas turísticas y reparar infraestructura dañada por la emergencia.

Más recursos de regalías para la reconstrucción

La Federación Nacional de Departamentos planteó permitir el uso de recursos disponibles o bloqueados del Sistema General de Regalías para financiar obras de reconstrucción.

Entre las propuestas está autorizar un desahorro extraordinario del Fondo de Ahorro y Estabilización del SGR para garantizar recursos a las entidades territoriales afectadas.

Del mismo modo, pretenden habilitar la Asignación Ambiental del SGR para proyectos de recuperación ecológica y flexibilizar temporalmente requisitos para proyectos de agua, vivienda, salud y educación.

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La FND espera que estas iniciativas sean tenidas en cuenta e incorporadas en el Decreto de Emergencia Económica y en las medidas posteriores que adopte el Gobierno Nacional para enfrentar las consecuencias del terremoto.