Andrés Quevedo Caro, nuevo viceministro de Hacienda en Colombia: Perfil y trayectoria del economista

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, nombró a Andrés Quevedo Caro como nuevo viceministro general de la cartera, por lo que tendrá a su cargo la coordinación económica del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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¿Quién es Andrés Quevedo Caro, nuevo viceministro de Hacienda?

Según destaca el Ministerio de Hacienda en su portal web, es un economista magister en economía de la Universidad de los Andes con más de 20 años de experiencia en finanzas públicas, política fiscal, gestión macroeconómica y estructuración financiera de proyectos.

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Entre su trayectoria laboral destacan sus pasos por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, la empresa Metro de Bogotá, el Ministerio de Hacienda.

Además, tiene más de 15 años de experiencia como docente de economía, macroeconomía y econometría en la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y la Universidad Externado.

¿Cuáles serán las funciones de Andrés Quevedo Caro?

El MinHacienda destaca varios puntos clave en las funciones del Despacho Viceministerial, según el artículo 62 de la Ley 489 de 1998:

Suplir las faltas temporales del ministro, cuando así lo disponga el presidente de la República.

Asesorar al ministro en la formulación de políticas o planes de acción del Sector y asistirlo en las funciones de dirección, coordinación y control que le correspondan.

Dirigir la función de planeación del sector administrativo a su cargo.

Definir las políticas a implementar en cuanto a funcionalidad y cobertura del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación.

Asistir al ministro en sus relaciones con el Congreso de la República, vigilar, en coordinación con la Oficina Asesora de Jurídica el curso de los proyectos de ley relacionados con el sector, y preparar oportunamente, de acuerdo con el ministro, las observaciones que este considere del caso presentar a la Presidencia de la República para la aprobación u objeción de tales proyectos.

Representar al ministro, previa delegación, en los Comités, Consejos y/o Juntas Directivas.

Dirigir la elaboración de los informes que sobre las actividades del Ministerio hayan de ser enviados al presidente de la República, o ante cualquier organismo o entidad.

Coordinar la elaboración de estudios, diagnósticos, análisis y evaluación relacionadas con la situación económica del país.

Dirigir la elaboración de informes y estudios especiales que sobre el desarrollo de los planes y programas del sector deban presentarse.

Coordinar la preparación de los informes y estudios especiales que el ministro le encomiende, y dirigir la elaboración de la memoria anual que debe presentarse al Congreso de la República.

Asesorar al ministro en los asuntos relacionados con la formulación de la política fiscal y económica en general.