DIAN destapa bodega clandestina en Cali con más de 1,8 millones de pares de zapatos

La DIAN realizó un operativo entre el jueves 24 y el domingo 27 de septiembre, como parte de diferentes controles aduaneros adelantados en la ciudad. Las primeras intervenciones se realizaron en establecimientos comerciales. Allí fueron encontrados 844 bultos, principalmente con confecciones, artículos de perfumería, relojería y juguetería, con un valor aproximado de 1.100 millones de pesos.

La DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) es la entidad del gobierno de Colombia encargada de administrar y controlar los impuestos, los aranceles aduaneros y el comercio exterior

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El mayor hallazgo se produjo en bodegas de almacenamiento. Según la DIAN, las autoridades encontraron una estructura acondicionada para ocultar grandes cantidades de mercancía.

En una de estas instalaciones había una bodega clandestina de dos niveles y dos sótanos, donde estaban almacenados más de 1,8 millones de pares de zapatos, avaluados en cerca de 37.420 millones de pesos.

El director general de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez, aseguró que no se trataba simplemente de un almacenamiento informal, sino de una infraestructura diseñada para ocultar y movilizar grandes volúmenes de mercancía al margen de la ley. También señaló que la entidad continuará fortaleciendo los controles contra las redes de contrabando.

“Encontramos una bodega clandestina con dos niveles y dos sótanos, donde se almacenaban más de 1,8 millones de pares de zapatos avaluados en cerca de $37.420 millones; estas acciones representan un golpe importante contundente contra las redes del contrabando, seguiremos fortaleciendo nuestras acciones de control y fiscalización para cerrar el paso a estas economías ilegales”.

En total, durante los cuatro días de operación fueron contabilizados 10.199 bultos de mercancía, con un avalúo comercial consolidado de 38.520 millones de pesos.

La magnitud del procedimiento obligó a disponer de una amplia capacidad logística para retirar las mercancías, fueron utilizados 24 camiones de ocho toneladas y dos tractomulas de 32 toneladas.

La operación fue liderada por la DIAN, con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Cuando la DIAN detecta mercancía de contrabando, aprehende y retiene los productos de inmediato en sus bodegas, otorgando un plazo de 15 días hábiles para demostrar su legalidad antes de que pasen definitivamente a ser propiedad del Estado (decomiso). Además de la pérdida de los bienes, la entidad impone multas económicas severas a los responsables. En el caso de los productos, el Estado define su destino final dependiendo del tipo de mercancía y de ahí tomar la decisión de su paradero.