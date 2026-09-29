Gobierno radicó proyecto que modifica presupuesto 2026: $2,7 billones a Fondo Milagro y $1,2 a Air-e
El Gobierno modificó el presupuesto para atender la emergencia del terremoto y la crisis del sector energético, en medio del Fenómeno de El Niño.
El Ministerio de Hacienda radicó un proyecto de ley aprobado modificar el presupuesto de 2026. Con esto busca adicionar 2,7 billones de pesos al Fondo Milagro para atender la emergencia y 1,2 billones de pesos al sector energético.
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...