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29 sep 2026 Actualizado 16:16

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Economía

Gobierno radicó proyecto que modifica presupuesto 2026: $2,7 billones a Fondo Milagro y $1,2 a Air-e

El Gobierno modificó el presupuesto para atender la emergencia del terremoto y la crisis del sector energético, en medio del Fenómeno de El Niño.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por un monto de $636 billones de pesos. (Colprensa – Catalina Olaya)

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por un monto de $636 billones de pesos. (Colprensa – Catalina Olaya)

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por un monto de $636 billones de pesos. (Colprensa – Catalina Olaya)
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El Ministerio de Hacienda radicó un proyecto de ley aprobado modificar el presupuesto de 2026. Con esto busca adicionar 2,7 billones de pesos al Fondo Milagro para atender la emergencia y 1,2 billones de pesos al sector energético.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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