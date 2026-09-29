CDT más rentable para invertir 50 millones en octubre 2026: Análisis de rentabilidad a 3 meses

Los CDT continúan siendo una alternativa para quienes buscan invertir su dinero a un plazo definido y conocer desde un inicio la tasa de interés que recibirán por su inversión. Para el desarrollo de está nota se una como referencia las tasas efectivas anuales reportadas por las entidades a octubre 2026.

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¿Qué es un CDT?

Un Certificado de Depósito a Término o CDT es un producto financiero de inversión segura, en donde los bancos destinan un porcentaje de rentabilidad por tiempo. En Colombia, existen bancos que permiten establecer el período de inversión y otros que ya tienen plazos estipulados.

Asimismo, recuerde que al momento de solicitar y aceptar los términos de la entidad, no hay forma de retirar el dinero anticipadamente; por ello es crucial revisar el valor de la inversión y la solvencia económica que dispondrá mientras se cumplen los plazos estipulados.

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CDT KOA

KOA es una compañía de financiamiento 100% digital en Colombia y registra una tasa de 11.00% para un CDT a 90 días.

Para una inversión de $50.000.000 el rendimiento bruto es de $1.321.650 y se realiza la retención del 4% lo que equivale a una ganancia de $1.268.784.

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CDT Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá dispone de un modelo de CDT en el que se permite establecer el rendimiento por días o por una fecha estipulada por el inversor y registra una tasa de 9,50% para a 90 días.

Para una inversión de $50.000.000 el rendimiento bruto es de $1.131.500 y se realiza la retención del 4% lo que equivale a una ganancia de $1.086.240.

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CDT Banco W

El Banco W permite la apertura de un CDT totalmente digital y registra una tasa de 9.00% para un CDT a 90 días.

Para una inversión de $50.000.000 el rendimiento bruto es de $1.088.909 y se realiza la retención del 4% lo que equivale a una ganancia de $1.045.353.

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CDT Bancolombia

Bancolombia le ofrece a sus inversores de Certificado de Depósito a Término la protección de seguro de depósito de Fogafín y registra una tasa de 2.45% para un CDT a 90 días.

Para una inversión de $50.000.000 el rendimiento bruto es de $303.475 y se realiza la retención del 4% lo que equivale a una ganancia de $291.336.

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CDT Credifamilia

Credifamilia no funciona como banco tradicional, sino como una compañía de financiamiento legal establecida en Colombia y cuenta como plazo mínimo de 6 meses, para esta inversión se registra una tasa de 12.00% para un CDT a 180 días.

Para una inversión de $50.000.000 el rendimiento bruto es de $2.915.000 y se realiza la retención del 4% lo que equivale a una ganancia de $2.798.400.

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¿Cómo funciona un CDT en Colombia?

Elegir el monto y el plazo: Se define cuánto dinero se va a invertir y el tiempo.

Se define cuánto dinero se va a invertir y el tiempo. Pacta la tasa de interés: La entidad financiera asigna una tasa fija o variable que indica el interés de la inversión, de igual forma, en la mayoría de los bancos, se puede elegir si se quiere ver la rentabilidad al finalizar el tiempo o en plazos otorgados por la entidad.

La entidad financiera asigna una tasa fija o variable que indica el interés de la inversión, de igual forma, en la mayoría de los bancos, se puede elegir si se quiere ver la rentabilidad al finalizar el tiempo o en plazos otorgados por la entidad. Bloqueo del dinero: El dinero permanece inmovilizado en la entidad durante el plazo acordado.

El dinero permanece inmovilizado en la entidad durante el plazo acordado. Ganancias: La entrega de las ganancias puede ser escogida por la persona dependiendo del banco en donde se haga la apertura del o los CDTs.

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