Francisco José Chaux, ex vice de justicia de Duque, será el vicecontralor general de Jorge Laverde

El presidente Iván Duque designó al abogado Francisco José Chaux Donado como nuevo viceministro de Promoción de la Justicia. Foto: Cortesía( Thot )

El contralor General, Jorge Laverde, designó a Francisco José Chaux, ex viceministro de Justicia del Gobierno Duque, como su vicecontralor.

Antes de llegar a la cartera de Justicia, Chaux fue exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, contralor delegado para la Responsabilidad Fiscal y fue viceministro del Interior.

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En cuanto a su formación académica, es abogado especialista en Derecho Constitucional, magíster en Teoría Jurídica de la Universidad de Nueva York, EE. UU, y magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, del Reino Unido.

Además, es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

Su primera labor será coordinar el empalme entre el equipo del contralor saliente Carlos Hernán Rodríguez y el actual, Jorge Laverde.

Así quedó evidenciado en una carta que le remite Laverde a Rodríguez.

“Chaux Donado asumirá desde este momento la coordinación del proceso de empalme, con la responsabilidad de orientar la recepción técnica, ordenada y verificable de la Contraloría General de la República; articular las distintas mesas de trabajo; identificar los asuntos que requieran atención prioritaria, y consolidar el balance institucional, misional, presupuestal, administrativo y territorial que servirá como punto de partida de la nueva gestión”, señala carta.

La carta también habla de los propósitos que tendrá ese empalme.

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“El proceso de empalme tendrá como propósito establecer una línea de base confiable sobre el estado de la entidad; revisar los procesos de vigilancia y control fiscal, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva; identificar las actuaciones próximas a prescribir o caducar; evaluar la situación presupuestal, contractual, tecnológica y de talento humano, y determinar los principales riesgos que puedan afectar la protección y recuperación de los recursos públicos”, remata la misiva.