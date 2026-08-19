¿Cómo está el dólar en Colombia este 19 de agosto?: el peso colombiano inicia la jornada al alza

Imagen de las manos y los dólares tomada de Getty Imagenes (Crédito: Fairfax Media / Colaborador) // imagen de la bandera de Colombia tomada de Getty Imagenes (Crédito: Manuel Augusto Moreno) // imagen de las moneda colombianas tomada de Getty Imagenes (Crédito: Javier Ghersi)

El dólar estadounidense es la moneda con la que se mueve la mayoría de mercados internacionales y juega un papel relevante en la compra y venta de alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Por ello, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes ciudadanos e inversionistas colombianos.

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¿Cómo está el dólar en Colombia?

El dólar comienza la jornada de este miércoles 19 de agosto de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.098,79 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Valor que frente al reporte del 18 de agosto permite entender que la moneda local ha tenido un movimiento positivo en comparación a la divisa internacional.

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Cambio dólar a peso colombiano

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para el inicio de la jornada del 19 de agosto, las cotizaciones se encuentran así para las principales ciudades del país:

Bogotá D.C:

Compran a $3.250 - Venta a $3.320

Medellín:

Compran a $3.290 - Venta a $3.430

Cali:

Compran a $3.200 - Venta a $3.350

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.160 - Venta a $3.230

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier actividad relacionada con el cambio de divisas.

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Dólar australiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.197,98 pesos colombianos. Lo que en comparación a datos anteriores, representa un decrecimiento de $2,42 y una variación del 0.11%%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.232,47 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró una baja de $22,44, equivalente al -1%, manteniendo una tendencia positiva en el mercado de cambio para la moneda nacional.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para el inicio de este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 91,53 dólares, lo que representa un incremento del 0,56% frente al cierre anterior, a lo largo del día se espera que logré un precio máximo de 92,37 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 90,45 dólares.

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Oro hoy

El oro continúa siendo uno de los activos de mayor interés para inversionistas y mercados internacionales, al ser considerado un refugio financiero en periodos de incertidumbre económica. Su cotización varía diariamente de acuerdo con la oferta y demanda global, así como por factores como el comportamiento del dólar y las expectativas de los mercados.

Para este 19 de agosto, el gramo de oro se cotiza en $444.318 (COP), lo que representa una variación del 0.25% a los registros anteriores. Por su parte, la onza de oro se ubica en $13.818.276 (COP), tras registrar una baja del -34.465,95.

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