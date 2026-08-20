¿Cuándo se define el futuro de la reforma pensional impulsada por Petro? Así va la discusión

La Sala Plena de la Corte Constitucional volverá a abordar el futuro de la reforma pensional impulsada por el expresidente Gustavo Petro –Ley 2381 de 2024– después de casi dos años de haberla frenado por, entre otras cosas, una demanda presentada por la entonces senadora Paloma Valencia.

En esta oportunidad, el debate se realizará con los ocho magistrados de la Corte, incluyendo el conjuez Carlos Pablo Márquez, quien fue llamado después de las recusaciones que fueron aceptadas tanto por el presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, como por el exabogado del expresidente Petro y también magistrado, Héctor Carvajal.

Caracol Radio pudo conocer que ya fue enviada la citación a los magistrados para el próximo 25 de agosto, fecha en la cual tendrán que salir de las discusiones de nueve autos: algunas son de trámite, mientras que otras son recusaciones y aclaraciones, hechos que resultan normales en este tipo de procesos.

¿Qué podría pasar? Una posibilidad es que la votación quede cuatro a cuatro y, en ese escenario, tendrían que llamar a otro conjuez. En caso de que este escenario se cumpla, existe un plazo de 15 días mientras el conjuez llamado acepta, pero si no lo hace, se realiza otro sorteo y pasarían otros 15 días.

Una vez acepte el conjuez, pasaría un mes más revisando el expediente y luego se citaría a la Sala Plena nuevamente.

Dicho esto, el mejor escenario posible para este trámite sería que el próximo 25 de agosto se tome una decisión de fondo sobre si la reforma pensional tiene que regresar a la Cámara de Representantes para su discusión.

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