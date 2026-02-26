Petro defiende traslado de $25 billones y pide aval urgente a reforma pensional

El presidente Gustavo Petro defendió la decisión de trasladar 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones y pidió a la Corte Constitucional aprobar de manera definitiva la reforma pensional.

“Le solicito a la Corte Constitucional la aprobación definitiva de la reforma pensional, que trae un sistema que impide la quiebra de los fondos”, expresó el mandatario.

Petro cuestionó los pronunciamientos de la ANIF sobre la capacidad de los fondos privados para responder a los traslados de ahorro y planteó varios interrogantes: “¿Está diciendo la ANIF que los fondos privados no pueden garantizar el retiro del dinero cuando los ahorradores lo solicitan? ¿Ya la Superintendencia Financiera tomó datos de este hecho?”, señaló.

El jefe de Estado insistió en que todo cotizante que decida retirarse de un fondo privado tiene derecho a que su ahorro sea transferido de inmediato al régimen que elija. Incluso invitó a quienes enfrenten demoras a interponer acciones judiciales para proteger sus recursos.

Además, anunció que sostendrá una reunión con el superintendente financiero para evaluar la situación y rechazó cualquier obstáculo al traslado de ahorros: “Rechazar el derecho de los cotizantes al traslado de sus ahorros, si es su voluntad, es inconstitucional y delictivo”, afirmó.

Finalmente, invitó a Asofondos a un encuentro “con el fin de aclarar si los fondos pueden sostener la capacidad de traslado de los ahorros que pertenecen exclusivamente a los ahorradores”, y recordó que una de sus funciones constitucionales es vigilar y controlar el sistema financiero y proteger el ahorro del público.

