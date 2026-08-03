Petro propone diálogo con nuevo gobierno sobre reforma pensional y subsidio a mayores

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la propuesta de Abelardo De La Espriella de mantener el programa Colombia Mayor e incluso aumentar el subsidio mensual a $400 mil. Según dijo, no se opone a la propuesta e incluso propuso un acuerdo entre los gobiernos entrante y saliente para conseguir los recursos para efectuar el aumento del subsidio.

En contexto: Abelardo de la Espriella garantizará continuidad de Colombia Mayor pese al desfinanciamiento

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que, para conseguir los 7 billones de pesos que se necesitarían para pasar de un programa de 8 billones anuales a 15 billones,la manera más rápida sería aprobar la reforma pensional “que tiene engavetada la corte constitucional”.

“Si se establece un sistema equilibrado e integrado de los flujos de cotización de los fondos privados con los flujos de pensionados pagos por el presupuesto nacional como propuse en la reforma pensional automáticamente se liberan los 7 billones que hoy se giran del presupuesto a pagos de pensiones”, señaló Gustavo Petro.

Para el presidente, este sería un “excelente comienzo del estado social de derecho en Colombia”, garantizando el derecho a la pensión, salvando de la quiebra a fondos privados de pensiones y ayudando a tres millones de adultos mayores colombianos.

Según explicó el jefe de estado, de no aprobarse su reforma pensional, el único camino que quedaría sería el aumentar los impuestos. Tal aumento, para Petro, debería aplicarse a " las rentas de especulación poderosas":

Impuesto a dividendos.

Renta presuntiva sobre grandes haciendas improductivas para personas naturales y jurídicas.

Renta sobre capitales en paraísos fiscales

Sobretasa de impuesto de renta a hidrocarburos

Por otro lado, señaló que fincanciar el aumento en el subsidio que se pretende ejecutar con base en impuestos a los pobres o endeudamiento “sería un suicidio económico”.

La propuesta de Gustavo Petro al gobierno entrante

Gustavo Petro, insistiendo en su propuesta de pasar la reforma pensional, abrió la puerta a conversar con el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella sobre este tema, incluyendo a expertos, delegados de fuerzas de trabajo formal e informal, pueblos indígenas y afros, y representación gremial de los fondos de pensiones privados.

De esta manera, dijo el mandatario, “logramos fácilmente un acuerdo de gana y gana en beneficio del pueblo trabajador”.

El presidente cerró su propuesta indicando que es algo que se puede dialogar con el nuevo gobierno “si de verdad quiere gobernar”.