Jorge Enrique Ibáñez sale de la discusión de la reforma pensional en la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró fundado el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar dentro del expediente D-15989, que estudia la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, mediante la cual se creó el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común.

La norma, más conocida como la reforma pensional, fue aprobada en el Congreso de la República y se convirtió en una de las principales banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Paola Andrea Meneses asume el proceso

La decisión fue adoptada durante la más reciente sesión del alto tribunal, en el marco del control que se adelanta sobre esa ley.

En la práctica, esto significa que Ibáñez Najar se aparta de la discusión y votación del caso. Tras aceptarse su impedimento, y de acuerdo con el orden alfabético y el reglamento interno de la corporación, el expediente fue asignado a la presidenta de la Corte, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien asumirá la sustanciación del proceso.

Elección de magistrada Paola Meneses. Foto: Colprensa

En el expediente publicado por la Secretaría General reposan la demanda y las intervenciones ciudadanas e institucionales que serán analizadas antes de que la Corte adopte una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional.

