¿Quiénes podrán reducir 150 semanas de cotización con la nueva ley pensional en Colombia?

La entrada en vigencia de la nueva ley pensional en Colombia trajo importantes cambios para quienes están cerca de cumplir los requisitos para jubilarse.

Uno de los beneficios más relevantes está dirigido a las mujeres con hijos, quienes podrán reducir el número de semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la norma.

De acuerdo con la Ley 2381 de 2024, que comenzó a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, esta medida busca disminuir las brechas de género en el sistema pensional y reconocer el tiempo que muchas mujeres han dedicado al cuidado de sus hijos y de sus familias.

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¿Quiénes podrán descontar hasta 150 semanas de cotización?

La reforma pensional establece que algunas mujeres podrán descontar 50 semanas de cotización por cada hijo nacido vivo, con un límite máximo de tres hijos, lo que representa una reducción de hasta 150 semanas.

Este beneficio está diseñado para aquellas mujeres que ya se encuentran cerca de cumplir la edad para pensionarse, pero que aún no alcanzan el número mínimo de semanas exigidas por la ley.

No obstante, el descuento no es automático, ya que cada caso deberá cumplir los requisitos previstos en la legislación.

Requisitos para descontar hasta 150 semanas de pensión

Según lo establecido en la Ley 2381 de 2024, las mujeres interesadas en acceder a este beneficio deberán cumplir con las siguientes condiciones:

No haber completado el número mínimo de semanas exigidas para obtener la pensión.

Haber agotado previamente el sistema de equivalencias, cuando este mecanismo sea aplicable.

cuando este mecanismo sea aplicable. Estar próximas a cumplir la edad de pensión para mujeres, fijada en 57 años, de acuerdo con las condiciones establecidas por la norma.

fijada en 57 años, de acuerdo con las condiciones establecidas por la norma. Tener hijos nacidos vivos, ya que el beneficio corresponde a un descuento de 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres.

¿En qué casos no aplica la reducción de semanas?

La reducción de semanas no beneficia a todas las afiliadas al sistema pensional. Por ejemplo, no podrán acceder quienes ya cumplan con el número mínimo de semanas requeridas para pensionarse o quienes no acrediten las condiciones exigidas por la ley.

Asimismo, el beneficio está limitado a un máximo de 150 semanas, por lo que las mujeres con más de tres hijos no recibirán un descuento adicional.

Cada solicitud será evaluada por la administradora de pensiones correspondiente para verificar que la afiliada cumpla con todos los requisitos legales.

¿Cómo solicitar el descuento de semanas para pensionarse?

Las mujeres que consideren que cumplen las condiciones deberán presentar la solicitud ante la administradora de pensiones a la que estén afiliadas, ya sea pública o privada.

Durante el trámite será necesario acreditar el nacimiento de los hijos y demostrar que se cumplen las demás condiciones previstas en la Ley 2381 de 2024. La entidad revisará la información y determinará si procede la reducción de semanas de cotización.