Choque entre empresario y congresista Duvalier Sánchez por llegada de Topos Aztecas a Colombia

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En medio de la emergencia que se vive en Colombia a raíz del terremoto, las labores de rescate en diferentes regiones del país han sido documentadas en medios y redes sociales.

Justamente, en los últimos días se ha viralizado una polémica relacionada a la gestión que trajo a los Topos Aztecas a Cali.

El empresario colombo-venezolano Yadid Jalaff, responsable de generar comunicación y posterior coordinación con el grupo de rescatistas, cuestionó al congresista de Alianza Verde, Duvalier Sánchez, por haberse atribuido dicha gestión.

En entrevista con 6AM W, explicó que él “tenía contacto con los Topos” desde hace tiempo por las labores que llevaron a cabo en Venezuela: “quise contribuir inmediatamente para traerlos aquí.”

Resaltó, además, que su apoyo no ha sido únicamente movilizando a este grupo, sino a otras organizaciones que han contribuido a atender las zonas del desastre.

En la misma conversación con Caracol Radio, Duvalier Sánchez hizo referencia a las evidencias que contó, decidió compartir públicamente tras ver que su nombre estaba siendo “calumniado”.

“Contactamos a Cooperación de la Gobernación, contactamos a Migración Colombia, hicimos la labor favor con la Aerocivil para que este grupo de 28 rescatistas, y dos vuelos privados que venían desde Miami con ayudas humanitarias, pudieran llegar lo más rápido posible. Ahí están todos los trámites, todas las gestiones”, dijo.

Explicó que “no entraron al país como un servicio diplomático, ni como cooperación internacional”, por lo que ingresaron en un vuelo comercial de Copa, quienes donaron sus vuelos.

El congresista también sugirió intereses políticos por parte del empresario con el gobierno actual.

“Yo sí soy amigo del presidente Abelardo De La Espriella, no de ahora, de hace mucho tiempo, y soy amigo de muchas personas que militan en su partido”, replicó Yadid. “Pero yo no milito para ningún partido y a mí nadie me estaba mandando a ir a ningún lado”.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

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El empresario también hizo referencia a otro episodio ocurrido en las inmediaciones del Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali.

Según reveló, Sánchez entorpeció las labores de los rescatistas y voluntarios en ese lugar lanzando, a través un megáfono, cuestionamientos a la respuesta del gobierno ante la emergencia.

“Mi molestia con él nace en el Hospital Universitario porque nosotros fuimos a ayudar, no nos dejaban entrar y como nos vieron con una persona de la alcaldía, empezaron a gritarnos [...] no nos permitieron el ingreso”.

No obstante, Sánchez afirmó que su presencia en ese espacio respondía al llamado que le hizo la hija de una víctima que se encontraba atrapado bajo los escombros del hospital.

“Dieron información de que en el HUV cerraban las operaciones de rescate y de búsqueda 48 horas después [...] resulta que 5 días después habían familiares de 5personas que decían que sus familiares estaban allá entre la torre que colapsó y Cali no se dio cuenta de eso”.

Aunque confirmó haber hecho un plantón pacífico en la calle quinta junto a los familiares de las víctimas, negó haber bloqueado las funciones de los presentes.

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