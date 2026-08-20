Exdirector de DNI del gobierno Petro confirmó que habría ofrecido bienes de la SAE por información

Luego de que la revista SEMANA revelara unos audios, en donde el entonces director del DNI en el gobierno Petro, Jorge Lemus, conversará con Manuel Antonio Castañeda, un frecuente interlocutor de la mafia colombiana, el exfuncionario salió a entregar su versión sobre los hechos

En las grabaciones difundidas se escucha como se realizaba un pacto a cambio de información, las cuales eran frenar ordenes de captura y la entrega de bienes que estaban en custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

De acuerdo a los audios, Castañeda alegaba que el acuerdo estaba había sido pactado con el exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y Lemus lo respaldaría.

La respuesta de Jorge Lemus

Después de que se conocieran los audios, el exdirector de la DNI salió a dar su versión de los hechos, confirmando que los ofrecimientos efectivamente si se realizaron, pero que no se materializaron.

“Esas citas siempre se dan. Uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar, pero esperando que ellos den la información, porque nos interesa es la información. Eso es lo que pasa siempre. Pero no es que uno ya se compromete a esto, que voy a hablar con la SAE, que voy a hablar con la Fiscalía, no. Uno les dice: ‘Sí, voy a hablar”, expresó el exdirector Lemus en entrevista con la revista SEMANA.

E insistió en que los ofrecimientos se hacen con el objetivo de obtener información, pero que esto no significa que se materialice el ofrecimiento.