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22 may 2026 Actualizado 00:47

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Política

“Me arrodillo”: Petro suplicó a la Corte Constitucional que retomen discusión de reforma pensional

Un fuerte llamado hizo el presidente Gustavo Petro a los magistrados de la Corte Constitucional por la reforma pensional.

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Desde Cúcuta, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los magistrados de la Corte, para que no dejen que le entreguen el dinero de los ahorros de los trabajadores a los banqueros del país.

“Que pongan la mano en el corazón y no permitan un saqueo y un robo de centenares de billones de pesos. El robo de la salud se queda en pañales comparado a lo que se pretende con el ahorro de los trabajadores”, señaló.

“Me arrodillo”

“Me arrodillo”, así le pidió el presidente Gustavo Petro a la Corte que pongan en discusión la reforma pensional, con el fin de que se pueda construir un sistema para que los jóvenes y colombianos tengan una pensión digna.

“Le solicito, le suplico, me arrodillo”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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