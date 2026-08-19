Convocatoria de admisión Universidad Nacional pregrado 2027-1: estas son las fechas del proceso

Imagen de fondo tomada de Getty Imagenes (Crédito: Maskot) // Logo de la UNAL tomado de Universidad Nacional de Colombia.

La Universidad Nacional de Colombia da inicio al proceso de admisiones para los aspirantes interesados en ingresar a programas de pregrado durante el primer periodo académico de 2027-1.

La convocatoria está compuesta de varias etapas y se contempla desde el pago de los derechos de inscripción hasta la publicación de los resultados; los interesados deben estar atentos al cronograma oficial para poder cumplir con los tiempos de la Dirección Nacional de Admisiones.

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Inscripciones Universidad Nacional

De acuerdo con el cronograma oficial, los aspirantes tienen plazo hasta el 19 de agosto de 2026 para realizar dos pasos fundamentales:

Pagar los derechos de inscripción. Formalizar la inscripción a través de internet.

Por tal motivo, quienes aún estén interesados en participar en la convocatoria 2027-1 deben completar ambos procedimientos antes de las 11:59 p. m. del 19 de agosto. La Universidad recomienda conservar la información y las claves utilizadas durante el proceso, pues serán necesarias para consultar posteriormente la citación y avanzar en las siguientes etapas.

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Cronograma de admisión 2027-1

Una vez finalizada la etapa de inscripciones, comenzará el proceso de presentación de prueba y admisión. Estas son las principales fechas que deben tener presentes los aspirantes:

19 de agosto: Finaliza el plazo para pagar los derechos de inscripción y formalizar la misma.

Finaliza el plazo para pagar los derechos de inscripción y formalizar la misma. A partir del 31 de agosto: los aspirantes podrán consultar la citación para presentar la prueba de admisión.

los aspirantes podrán consultar la citación para presentar la prueba de admisión. 20 de septiembre: Se presenta la prueba de admisión.

Se presenta la prueba de admisión. A partir del 1 de octubre: se podrá consultar el resultado de la prueba.

se podrá consultar el resultado de la prueba. Del 1 al 6 de octubre: Los aspirantes deberán inscribir el programa curricular al que desean ingresar.

Los aspirantes deberán inscribir el programa curricular al que desean ingresar. A partir del 9 de octubre: Se podrán consultar los resultados de las admisiones.

La UNAL habilitó sitios de presentación para la prueba en diferentes ciudades del país, entre ellas:

Bogotá

Medellín

Manizales

Tunja

Cali

Popayán

Montería

Villavicencio, entre otras.

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Resultados UNAL

Los aspirantes que sean aceptados en la primera asignación deberán continuar con el proceso de matrícula. La UNAL estableció que entre el 15 y el 20 de octubre de 2026 deberán enviar la documentación requerida a la respectiva División de Registro y Matrícula, además de realizar el pago correspondiente al concepto de sistematización, de acuerdo con el calendario establecido.

Aquellos que no sean admitidos en la primera asignación todavía tendrán otras posibilidades de acceder a un cupo. Entre el 15 y el 19 de octubre podrán inscribirse en un programa curricular que tenga cupos disponibles. Los resultados de esta segunda asignación se podrán consultar desde el 22 de octubre.

Entre el 9 y el 11 de noviembre se realizará la última asignación de cupos, en la que los aspirantes podrán inscribirse en un programa curricular con cupos liberados. Posteriormente, se publicarán los resultados finales, más exactamente el 13 de noviembre.

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Programas con pruebas específicas UNAL

Los aspirantes deben tener en cuenta que no todos los programas tienen las mismas condiciones de admisión. Para la convocatoria 2027-1 existen programas que requieren pruebas específicas, entre ellos:

Música y Música Instrumental: prueba de instrumento el 7 de septiembre y prueba escrita el 11 de septiembre.

prueba de instrumento el 7 de septiembre y prueba escrita el 11 de septiembre. Artes Plásticas y Cine y Televisión: prueba el 9 de octubre.

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Programas de admisión especial UNAL

Una de las novedades de la convocatoria 2027-1 está relacionada con algunos programas especiales de admisión. La Universidad Nacional informó que los aspirantes inscritos mediante programas como PEAMA, PAET y PTIUN serán seleccionados a partir de los resultados de la prueba Saber 11, por lo que no tendrán que presentar la prueba de admisión de la UNAL.

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