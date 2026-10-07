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Gremio de metales preciosos pide acciones del Gobierno ante alza en contrabando de oro en Colombia

En diálogo con 6AM W, Nicolás Echeverry, exsenador del Partido Conservador, se refirió al contrabando de oro y otros metales preciosos en Colombia y la carta que desde el gremio le enviaron al presidente Abelardo de la Espriella ante el aumento de esta práctica ilegal en el país.

“Es una respuesta al llamamiento de anticorrupción y una respuesta al esfuerzo de las Fuerzas Militares, Policía y Gobierno por organizar a los sectores productivos. Las cifras que se reflejan en esa carta están sustentadas en las toneladas de oro que exporta Colombia”, dijo.

De esta manera, denunció que desde el 2019 se ha ‘disparado’ el número de toneladas de contrabando de oro.

“Son cifras que hablan por sí solas y una de las solicitudes al presidente es la articulación porque son operaciones donde hay grupos al margen de la ley”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: