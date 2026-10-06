Nómina titular de Colombia para partido amistoso contra Perú en Estados Unidos

La Selección Colombia cierra en el NU Bank Stadium de Miami, y ante Perú, la gira por Estados Unidos luego del Mundial 2026. La Tricolor buscará un triunfo, luego de iniciar con empate ante México 1-1 y de perder ante Paraguay en la más reciente salida por 1-0.

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Algunas críticas ha recibido el combinado nacional, más allá de los resultados, por la forma de juego que ha mostrado la Tricolor. Es por eso que ante Perú se espera una buena muestra y, además, se logre la victoria. Vale la pena mencionar que contra Paraguay, Lorenzo probó un formación con línea de 5 defensores, que mantuvo hasta casi el minuto 70.

“Hacía rato que teníamos ganas de probar otro sistema, porque habíamos iniciado siempre con línea de cuatro, salvo en Ecuador un partido de Eliminatorias, que jugamos con línea de tres con Jhon Arias como carrilero derecho”, dijo Lorenzo tras el módulo de juego.

¿Cuáles han sido las alineaciones de Colombia en los amistosos?

La primera formación post Mundial tuvo a la base de jugadores experimentados ante México, y fue conformada por: Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Gustavo Puerta, Kevin Castaño; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez.

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Por su parte, para el juego ante Paraguay, hubo nuevos jugadores en la titular, además de probar el esquema de 5 defensores: Aldair Quintana; Edier Ocampo, Kevin Andrade, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Gustavo Puerta, Yaser Asprilla, Jhon Arias y Luis Suárez.

Para el duelo ante Perú, estaba casi confirmada la presencia de Kevin Mier en el arco, pues Lorenzo manifestó que pretendía darle un partido a cada uno de los arqueros como titular.

Asimismo, hasta antes del juego contra Perú, cinco jugadores no habían actuado: Royer Caicedo, Daniel Arcila, Óscar Perea, Kevin Mier y Juan Manuel Rengifo.

Así forma la Selección Colombia ante Perú

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Kevin Andrade, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Jhon Solís, Jhon Arias; Carlos Andrés Gómez, Yaser Asprilla y Luis Suárez.

El único de los 26 jugadores que no pudo ser convocado para este duelo fue Aldair Quintana, quien sufrió un golpe en la cabeza en el juego ante Paraguay.