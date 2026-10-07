Gobernador del Cauca pide mantener controles tras incautación de 400 kilos de explosivos

Santander de Quilicho - Cauca

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, pidió mantener de manera permanente los puestos de control sobre la vía Panamericana, tras la incautación de más de 400 kilogramos de explosivos y la captura de un hombre en Santander de Quilichao por parte del Ejército.

Además, el mandatario respaldó la operación conjunta de la Fuerza Pública, que permitió retirar de circulación material que, de acuerdo con la información preliminar del Ejército, sería utilizado para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil.

Guzmán resaltó la necesidad de “mantener este tipo de controles sobre este corredor vial para prevenir nuevas acciones de los grupos armados” y reiteró el respaldo de la Gobernación a las operaciones militares y policiales en el departamento.

Sobre la operación, el Ejército manifestó que fue realizada por tropas de la Brigada 29, con capacidades del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, en una vía pública de Santander de Quilichao.

En el procedimiento fue ubicado un vehículo que transportaba más de 400 kilogramos de material explosivo, al parecer, tipo C4. El Ejército señaló preliminarmente que el material pertenecería a las disidencias de las Farc y tendría como destino la ciudad de Cali.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, destacó el operativo y reconoció la labor de los uniformados que evitaron posibles afectaciones a la población con la incautación del material.