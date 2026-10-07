Fiscalía llamó a juicio a Ricardo Leyva por presunta violencia intrafamiliar contra su exesposa

Justicia

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al reconocido empresario de los conciertos en Colombia, Ricardo Leyva, por el delito de presunta violencia intrafamiliar agravada.

En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó a diligencia de traslado del escrito de acusación al empresario Ricardo Leyva Páez, por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

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Los hechos por los que está siendo investigado habrían ocurrido entre 2020 y 2025.

La audiencia se realizará el próximo 9 de octubre de 2026, en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía, en el nivel central.

Este proceso se adelanta bajo los términos de la Ley 1826 de 2017, que establece el Procedimiento Penal Especial Abreviado.