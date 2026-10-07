Campesinos en Putumayo piden ser escuchados antes de fumigar los cultivos de coca

El departamento del Putumayo es la zona del país en donde el Gobierno Nacional pretende adelantar un plan piloto de fumigación aérea con glufosinato para erradicar los cultivos de uso ilícito y así combatir las economías de los grupos armados ilegales.

Caracol Radio llegó hasta las plantaciones de coca en Putumayo, y en exclusiva conversó con los campesinos que trabajan en estos cultivos porque no tienen alternativas de trabajo y esta es la única forma de llevar un sustento para sus familias.

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“Pues la verdad, pues para nosotros los campesinos es muy duro porque, pues nosotros raspamos y de ahí ganamos el como se dice para la papa. Como si es grabado, le pagan a 10,000 arroba, si le dan la comida, pues a 8,000. Y el día pues vale 50,000 pesos”.

Ante el anuncio del Gobierno de implementar la fumigación aérea los campesinos le piden alternativas productivas para no quedar desempleados.

“Lo que lo que yo hago aquí, por lo menos me alcanza como para sobrevivir y no es mucho, por ejemplo, tengo mi cultivo de cacao, pero eso no es suficiente”.

“El Gobierno nos dijera, vea, les vamos a a mandar industrias grandes ya para que ustedes de todo produzcan, de todo. Entonces uno ya deja lo estas cosas”.

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Algunos habitantes del Putumayo que vivieron la fumigación con Glifosato dicen que este método acaba no solo con los cultivos sino con todo lo que encuentra a su paso.

“Yo estaba cuando pasaron las primeras fumigas, que fue como en el 2000 por ahí, y fumigaron todito y acabaron con todos los árboles”.

“El glufosinato es algo más fuerte que el glifosato. Imagínate el glifosato cómo acabó con la naturaleza aquí, ahora cómo será con el glufosinato”.

Los campesinos aseguran que ellos trabajan en estas plantaciones de coca no por gusto, sino por necesidad.

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“Nosotros la trabajamos para vivir nosotros. Si la meten allá, ya es otra cosa. Pero acá solamente trabajamos para sobrevivir nosotros y la familia”.

Estas comunidades le piden al Gobierno Nacional que llegue al territorio y hable con los campesinos para poder encontrar una ruta diferente que no sea la fumigación aérea, sino programas para impulsar el campo colombiano.