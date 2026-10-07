“Una educación pública digna”: Marius Mesnil sobre el motivo de las protestas estudiantes en Francia

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Marius Mesnil, cosecretario general de la Unión Sindical de los Liceos (USL) de Francia, explicó el motivo de las protestas estudiantiles

Marius Mesnil, cosecretario general de la Unión Sindical de los Liceos (USL) de Francia, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y explicó el motivo de las protestas estudiantiles, que reunieron este martes entre 256.000 y 450.000 manifestantes, y el pedido al presidente Emmanuel Macron.

De acuerdo con Marius Mesnil, las protestas de los estudiantes es para pedir condiciones dignas, ya que al finalizar el bachillerato presentan algunas carencias.

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“Al finalizar el bachillerato tienen un examen de francés, pero al llegar al último año hay colegios que no cuentan con profesores de francés”, explicó.

De igual manera, señaló que hay zonas donde la precariedad misma de los colegios ha llevado que falten profesores para algunas materias, además de que hay instalaciones mal cuidadas, viejas, con presencia de ratas y que no están adaptados para el frío o calor.

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Las protestas estudiantiles se generan porque, durante los nueve años de Emmanuel Macron como presidente, se ha reducido la calidad y los recursos para la educación pública.

Debido a la acumulación de estos problemas y las peticiones que no se han resuelto en años anteriores, los estudiantes y los profesores decidieron salir a las calles a protestar porque consideraban que ya no estaban en condiciones dignas para recibir las clases.

Por último, señaló que no están pidiendo cosas extraordinarias y tendrán que ir hasta donde deban para que se les garantice condiciones dignas para la educación.

“Tenemos que tener un profesor en cada clase. Eso debería ser la norma. No se debería tener la necesidad de bloquear las calles de las ciudades para tener una educación digna”, aseguró.

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Frente a los últimos hechos de violencia que se han presentado en algunas protestas, manifestó que esta viene de parte de la Policía, la cual ha actuado de forma brusca.

“La mayoría de las protestas se han hecho en absoluta tranquilidad y de manera pacífica con manifestaciones musicales y de solidaridad, pero no se puede olvidar lo que ha pasado con la Policía, que ha actuado de forma represiva“, aseguro.

Escuche la entrevista completa:

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