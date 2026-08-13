La Universidad Nacional entregó 1,5 toneladas de ayudas humanitarias a la Cruz Roja Colombiana

Frente a la magnitud del terremoto que dejó familias que perdieron todo, estudiantes, trabajadores, egresados, familias y vecinos del sector suministraron ayudas en el centro de acopio ofrecido por la Universidad Nacional, la Capilla Cristo Maestro.

Los aportes y suministros de alimentos no perecederos como arroz, azúcar, café, pañales, leche formulada, productos de aseo y agua potable, fueron recibidos por los voluntarios, y después clasificadas, empacadas y entregadas a la Cruz Roja Colombiana.

Se informa a la ciudadanía, que el flujo de ayudas continúa, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en la Capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional.

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Entre las personas que respondieron al llamado, Marta Quijano y Blanca de Quijano, acudieron a la capilla y juntas empezaron a buscar la forma de ayudar a las familias damnificadas que estuvieran a su alcance.

Para Marta y Blanca la solidaridad no está en cuánto se puede entregar, sino en la voluntad de hacerlo, cada aporte sin importar el tamaño, representa una manera de acompañar a las familias y personas víctimas de esta tragedia.

“Desde el momento en que publicaron el post en redes sociales, estudiantes, voluntarios, trabajadores y otros integrantes de la comunidad universitaria, han brindado todo su apoyo y colaboración para atender la emergencia, todo el mundo quiere estar colaborando”. Así lo afirmó Gloria Chávez Arévalo, auxiliar administrativo de la Capellanía.

“Toda la comunidad universitaria de alguna manera se está moviendo. Todos sensibilizados y preocupados por lo que está ocurriendo”. Como lo dijo el asesor vicerrector de la Universidad Nacional, sede de Bogotá.

El siguiente paso de la Universidad Nacional, implica que las ayudas puedan llegar a los destinos afectados por el terremoto, hacia el Pacífico y el Eje Cafetero.

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