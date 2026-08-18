Universidad Nacional implementa nuevas medidas de seguridad para el ingreso al campus universitario

En décimo lugar quedó ubicada la universidad Nacional de Colombia, la cual fue elegida como la mejor en la opinión de más de 10.000 líderes académicos de todo el mundo, que abarcó un total de 133 países encuestados.( Colprensa )

La Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá) implementó nuevos controles de acceso más estrictos para el ingreso a la Ciudad Universitaria. Estas medidas fueron oficializadas por la Vicerrectoría de Sede mediante la Circular N.º 08 de 2026.

La decisión responde a la necesidad de fortalecer la seguridad interna del campus tras recientes hechos de violencia y ataques con armas blancas registrados dentro de las instalaciones

A partir de este martes 18 de agosto, los integrantes de la comunidad universitaria deberán presentar el carné institucional al momento de ingresar, mientras que las demás personas tendrán que acreditar su identidad y la razón de su presencia, según corresponda.

En el comunicado, la Vicerrectoría explicó que la medida busca “garantizar la debida protección de las personas y de los bienes fiscales de la Universidad”, además de contribuir a un entorno de confianza y convivencia para el desarrollo de las actividades académicas, científicas y culturales.

La institución recordó que el uso del carné no constituye una disposición nueva. El documento permite identificar a los integrantes de la comunidad y su presentación ante el personal de vigilancia está contemplada en la Resolución 253 de 2019 de la Rectoría.

El alma mater precisó que podrán ingresar las personas cuya autorización haya sido otorgada por la Vicerrectoría de Sede, las decanaturas, direcciones y jefaturas de las dependencias del Nivel Nacional y del Nivel Central, así como por las jefaturas de Unidad de las facultades de la Sede Bogotá.

La Circular también establece que las disposiciones relacionadas con el ingreso vehicular continuarán bajo las condiciones establecidas previamente en la Circular 001 de 2026, emitida el 25 de mayo por la Dirección Financiera y Administrativa y la División de Vigilancia y Seguridad.

Uno de los puntos que deberán tener en cuenta quienes ingresen en automóvil, motocicleta u otro vehículo es el horario límite para salir de la Ciudad Universitaria.

Según la Universidad Nacional, la salida de vehículos estará permitida hasta las 11:00 p. m.

Después de esa hora no se permitirá la salida, excepto en situaciones consideradas excepcionales y relacionadas con razones de seguridad, emergencias o necesidades institucionales. Estos casos serán atendidos de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.

También podrán acceder quienes cuenten con autorización de la Vicerrectoría de Sede, las decanaturas, direcciones, jefaturas de dependencias del Nivel Nacional y del Nivel Central, o las jefaturas de Unidad de las facultades de la Sede Bogotá. Estas autorizaciones serán comunicadas a la División de Vigilancia y Seguridad para su respectiva verificación.

La Universidad señaló que los controles deberán aplicarse con “respeto, trato digno, igualdad y no discriminación”. Además, aclaró que su finalidad no es impedir injustificadamente el ingreso al campus.

“Se busca que la ciudadanía bogotana continúe disfrutando la oferta de actividades académicas y culturales de la Sede”, indicó la Vicerrectoría, al tiempo que precisó que deberán observarse las condiciones particulares de acceso previstas para los diferentes espacios universitarios.

Finalmente, la institución pidió colaboración a la comunidad y a quienes visiten la Ciudad Universitaria durante la implementación de la medida y destacó el trabajo del personal de Vigilancia y Seguridad en el cuidado de la vida y la protección de quienes hacen parte del campus.