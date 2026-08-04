¿Hasta cuándo hay plazo para pagar los derechos de inscripción a pregrado 2027-1 de la UNAL? Fechas

La Universidad Nacional de Colombia es la institución estatal de educación superior más reconocida del país, reconocida por su excelencia académica, su investigación y su compromiso social.

Es así como semestre a semestre cientos de estudiantes buscan quedarse con unos de los selectos cupos que la universidad ofrece.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos algunos detalles que debe saber si usted inició el proceso de inscripción para los pregrados del primer semestre de 2027.

¿Cuál es la fecha límite para pagar los derechos de inscripción a pregrado 2027-1 de la Universidad Nacional?

Pues bien, según explica la misma Universidad Nacional el pago de los derechos de inscripción iniciaron el pasado 6 de julio, e irán hasta el próximo miércoles, 19 de agosto.

En ese mismo periodo de tiempo usted deberá formalizar su inscripción ante la institución educativa.

¿Cuánto cuestan los derechos de inscripción?

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Los derechos de inscripción cuestan, a corte 2026, $175.000 pesos. Si usted desea pagar desde el exterior, el monto es de $87.5 dólares.

La UNAL también mencionó que usted debe hacer el pago, excepto si usted cumple los requisitos para participar mediante un programa de Admisión Especial (PAES).

¿Y cuándo se presenta la prueba de admisión? Publicación de resultados y más fechas del calendario

Adicionalmente, una vez usted pague sus derechos y formalice la inscripción, el 31 de agosto usted podrá consultar la citación a la prueba de admisión.

Esta misma prueba se presentará el próximo domingo, 20 de septiembre, y los resultados se darán a conocer el 1 de octubre. Una vez admitido, hasta el 6 de ese mismo mes usted podrá inscribir el programa curricular que desee estudiar, según el tipo de admisión y la sede que seleccionó.

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Luego, el 9 de octubre usted podrá conocer los resultados de admisión, que serán de la siguiente forma:

Si inscribió su programa curricular entre el 1 al 6 de octubre o seleccionó Música o Música Instrumental : los resultados los podrá consultar el 9 de octubre.

Si inscribió Artes Plásticas o Cine y Televisión: los resultados los podrá consultar el 16 de octubre.

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