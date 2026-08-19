Más de 2278 viviendas indígenas afectadas por el terremoto en Chocó

Colombia

Debido a las afectaciones producidas por el terremoto en los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda, las comunidades indígenas han implementado sistemas propios de monitoreo para evaluar las afectaciones generadas a la población rural.

El Consejero Mayor de la ONIC, Roselino Guarupe Joropa, llevó las primeras ayudas de emergencia, entre ellas alimentos no perecederos, kits de emergencia y de medicina con el propósito de atender a las personas heridas o en estado crítico.

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De esta forma, las autoridades territoriales del Chocó Alto y Medio Baudó, Risaralda y Valle del Cauca, han verificado y priorizado los registros de damnificados, y de esta forma alertar a las entidades estatales sobre los riesgos, vulnerabilidades y presiones propias de las comunidades indígenas.

Foto archivo de la ONIC sobre la visita y estado de las comunidades indígenas afectadas por el terremoto Ampliar Foto archivo de la ONIC sobre la visita y estado de las comunidades indígenas afectadas por el terremoto Cerrar

El sistema de monitoreo territorial indígena identificó más de 1000 comunidades indígenas afectadas por el terremoto y al mismo tiempo se hizo el registro de las viviendas y familias por cada pueblo damnificado. Entre los datos proporcionados por la ONIC se encuentran:

30 viviendas y familias en la Organización Indígena de Antioquia (OIA)

viviendas y familias en la 100 viviendas y 85 familias en el Consejo Regional de Caldas

viviendas y familias en el 819 viviendas y familias en las comunidades de Chocó, como ASOKATÍO, Fedeorewa, Asorewa, el Consejo Regional y el Gobierno Ancestral

viviendas y familias en las comunidades de Chocó, como 97 viviendas y 171 familias en la Organización Regional Indígena del Quindío

viviendas y familias en la 882 viviendas y 1247 familias en el Consejo Regional de Risaralda

viviendas y familias en el 3 viviendas y familias en el Consejo Regional de Tolima

viviendas y familias en el 593 viviendas y familias en la Organización indigena del Valle del Cauca y en la Asociación de Cabildos, además de registrar 1488 heridos.

Puntos claves del comunicado de la ONIC

Roselino Guarupe Joropa junto con Sandra Perdomo y Milton Pirangia, consejeros de la ONIC compartieron el 19 de agosto el comunicado oficial para visibilizar la gestión realizada desde los territorios indígenas para atender la emergencia.

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Dentro de los puntos principales se generó una alerta para atender a los territorios afectados por el terremoto, ya que la próxima temporada de lluvias puede ocasionar deslizamientos y dificultar las estructuras de viviendas, las redes de transporte y comunicación en las zonas rurales.

“Los pueblos indígenas no nos quedamos esperando, sino que estamos respondiendo con ayudas a nuestras comunidades. La guardia indígena y 12 organizaciones regionales están construyendo el censo de daños por comunidad”. así lo comentó Sandra Perdomo, consejera administrativa de la ONIC.

También se resaltó la colaboración y coordinación entre las entidades estatales como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) para poder consolidar los registros de afectados y de esta manera atender las necesidades de las comunidades.

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Todas estas labores desde un enfoque diferencial étnico territorial, respetando la autonomía y las formas propias de gobierno, y así garantizar acciones de respuesta, atención y recuperación de los territorios rurales afectados, resguardos, viviendas, centros educativos y de salud.

“Hacer el llamado a nivel nacional, a la coordinación y la articulación para la reconstrucción de los bienes colectivos, como son las instituciones educativas, los centros de salud y las casas que fueron derrumbadas”, así lo comentó Rosalino Guarape Joropa, representante de la ONIC.

Foto archivo ONIC sobre las ayudas enviadas a los territorios Ampliar Foto archivo ONIC sobre las ayudas enviadas a los territorios Cerrar

El plan de ruta de las comunidades afectadas

En primer lugar, el registro de monitoreo de comunidades afectadas en colaboración del Consejo Mayor de Gobierno continuará sus labores de búsqueda y rescate para encontrar a las personas desaparecidas.

Por otra parte la ONIC agradeció todas las gestiones y ayudas brindadas por los colombianos para atender la emergencia de las comunidades indígenas. Es por esto que se invita a la sociedad a continuar con las donaciones de materiales de construcción como tejas, cemento, ladrillos, varillas, puertas y ventanas, con el propósito de brindar albergues temporales a todos los afectados.

“Lo que lo han manifestado las comunidades indígenas es que ellos a nosotros si nos traen si llegan a nuestro territorio las tejas nosotros empezamos la reconstrucción de forma colectiva, como siempre nos hemos identificado como comunidades indígenas”, así lo comentó Roselino Guarupe de la ONIC.

En cuanto al tema de suministro de medicinas, puntos de reconexión y el acceso educativo para los niños y niñas de las comunidades indígenas, el Consejero Mayor explicó que es necesario la articulación con los centros educativos, porque la virtualidad no es una opción. Y de esta forma poder establecer un plan de atención de acuerdo a las necesidades de los territorios.

La ONIC recuerda que los aportes serán recibidos en la calle 12B #43-8, sede de la ONIC o también en la Casa Indígena del Resguardo Muisca, desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.