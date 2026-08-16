Afectaciones en sedes de Palmira y Manizales de la UNAL serán atendidas con un fondo de emergencia

Las afectaciones que sufrieron las sedes de la Universidad Nacional en Palmira y Manizales, a raíz del terremoto del pasado 10 de agosto, serán atendidas mediante un fondo de emergencias con un presupuesto cercano a los $4 mil millones de pesos. “Esta decisión tiene como propósito atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto, proteger a la comunidad universitaria, y adelantar las acciones necesarias para mitigar mayores riesgos”, dijo el Rector José Ismael Peña.

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Los recursos fueron destinados para realizar los estudios técnicos que permitan determinar el alcance de los daños en la infraestructura y establecer las reparaciones necesarias.

“La ordenación del gasto estará a cargo de los vicerrectores de las Sedes Palmira, Mario Augusto García Dávila y de Manizales, Johnny Alexander Tamayo Arias, mientras la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa realizará seguimiento a la ejecución de los recursos, y su contratación se sujetará al régimen contractual de la Universidad” explicaron las directivas de la universidad.

El fondo de emergencias fue creado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Los recursos que ahora serán destinados a esta labor corresponden a dineros que, hasta diciembre de 2025, no habían sido ejecutados.

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Como parte de la evaluación de daños en las sedes universitarias, los resultados de los estudios permitirán determinar si se requiere una asignación presupuestal adicional para adelantar las reparaciones.

La Universidad Nacional también contempla el envío de 200 expertos a las zonas afectadas, quienes apoyarán las labores de evaluación de daños en los campus y territorios impactados por el terremoto.

Además, los servidores públicos de la Universidad Nacional determinaron aportar el equivalente a un día de salario para contribuir a la recolección de ayudas destinadas a las zonas afectadas.

Fuente: Agencia UNAL