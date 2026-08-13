Ingenieros de la Universidad Nacional sede Medellín viajaron a zona afectada por el terremoto

Comisión de la Universidad Nacional de la sede Medellín que viajó al Eje Cafetero. Cortesía: UNAL sede Medellín

Medellín

Un grupo de ingenieros de la Universidad Nacional de la sede en Medellín viajó a las zonas más afectadas por el terremoto del pasado lunes para valorar los daños en infraestructuras educativas y viviendas que resultaron con daños.

La delegación adelantará esta labor hasta el próximo martes, 18 de agosto, tiempo en el que aportará su conocimiento y su experiencia en la evaluación del alcance de los daños en esas infraestructuras físicas.

Es relevante el conocimiento al servicio de la comunidad desde la universidad pública, que tiene también todo el conocimiento y la experiencia para determinar el alcance de las afectaciones.

¿Quiénes hacen parte de esta comisión?

La comisión está conformada por tres profesores y dos estudiantes expertos en patologías estructurales, adscritos a la Facultad de Minas de esta Institución de Educación Superior.

Los expertos que se encuentran en las zonas afectadas por el sismo son los docentes John Jairo Blandón, Mauricio Areiza y Juan Carlos Olarte; además de los estudiantes Luciana Rúa y Daniel Urrego.

¿Qué lugares visitarán?

Según el cronograma establecido, durante su visita al Eje Cafetero se hará una inspección y evaluación de las sedes de Manizales y Palmira de la Universidad Nacional de Colombia y la de la Universidad Tecnológica de Pereira.

¿Qué dicen los expertos?

Para John Jairo Blandón, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas, parte de esta ayuda a la emergencia “es que muchas personas nos piden que revisemos sus viviendas para determinar cuál es el nivel de seguridad y ver si pueden volver de los albergues a sus lugares de residencia”.

El experto explicó que durante estos días la comisión estará analizando estructuras y poniendo todo su conocimiento al servicio de infraestructuras educativas, pero también de familias damnificadas.

Por su parte, el estudiante de octavo semestre de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional, Daniel Urrego Torres, destacó que su participación es una oportunidad “para darme cuenta de que la ingeniería es humana; nosotros estamos en esta academia con el fin de ayudar a las personas y, a nivel personal, para enfocarme más y ver desde mis conocimientos y gustos qué puedo aportar a la sociedad”.

Compromiso de esta sede

La vicerrectora de la Universidad Nacional en su sede de Medellín, Johanna Vásquez Velásquez, aseguró que “una vez conocida esta situación tan compleja por la que estaban atravesando ciertos territorios y donde estaban alguna de nuestras sedes como la Manizales y Pereira, me comuniqué con los vicerrectores de ambas sedes para ver cuáles eran las necesidades prioritarias para que nosotros pudiéramos articularnos con apoyo y cooperación”.

Esta directiva universitaria indicó que en esas sedes solicitaron equipos técnicos y profesores expertos en estructuras, para que pudieran hacer una valoración.

Luego de esta solicitud, se desplazó en las últimas horas esta comisión para acompañar esas necesidades y brindar el acompañamiento técnico para analizar el estado de las estructuras de los lugares valorados en esas zonas afectadas.

Este viaje servirá también como la ratificación enfoque de responsabilidad social en la que está comprometida esta institución de educación superior.