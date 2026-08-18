Nairo Quintana: “Hace 10 años gané la Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme en la Vuelta”. (Photo By Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

Nairo Quintana, uno de los mejores ciclistas en la historia del país, habló en exclusiva con El VBAR sobre la decisión que tuvo el Movistar Team de no incluirlo en la lista definitiva de deportistas que afrontarán la Vuelta a España 2026, última gran carrera del año.

Es preciso recordar que la noticia causó gran sorpresa debido a que esta será la última temporada del boyacense en el profesionalismo.

¿Por qué Nairo Quintana no fue elegido por el Movistar Team para correr la Vuelta a España?

Al ser cuestionado por los motivos que tuvo el Movistar Team para no convocar a Nairo Quintana para la Vuelta a España, el corredor de 36 años advirtió que fue una decisión del equipo basada en el tipo de ciclistas que tendrán las otras escuadras y el óptimo desarrollo que se pueda tener a partir de las etapas.

“Estoy en buena condición. Estuve preparándome con el equipo aquí en Europa, estábamos juntos, con algunos otros compañeros en la reserva de la decisión de a quiénes iban a llevar. Finalmente, según la alineación de los otros equipos, basan el equipo nuestro para poder tener el mejor rendimiento y sacarle el provecho a cada uno según las etapas que vienen. La dirección técnica ha elegido a los que van a representar al equipo en La Vuelta y finalmente quedo por fuera”, comentó inicialmente.

Aclaró Nairo que a pesar de la desazón que esto le genera, siempre estará agradecido con el Movistar Team y su gerente general Eusebio Unzué: “El ciclismo ha cambiado y te obliga a tomar decisiones por darle el mejor desarrollo al equipo. Es comprensible. No tengo nada mas que agradecimiento con Eusebio y el equipo por esta maravillosa historia que construimos juntos y que hace parte de la historia del deporte en Colombia”.

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“Hace 10 años gané la Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme en la Vuelta”

Por otro lado, Nairo Quintana confesó haber querido disputar por última vez la Vuelta a España, debido a que hace una década la conquistó y hubiese sido un cierre perfecto para su extraordinaria carrera en el ciclismo.

“Hay muchos contextos y los especiales, este es mi ultimo año de carrera deportiva. Hace diez años gané La Vuelta y me hubiera gustado despedirme en la Vuelta, pero finalmente es una empresa y ellos deben sacarle el mejor rendimiento a todos sus corredores. La puntuación que se lleva a día de hoy, también obliga a tomar decisiones técnicas y hay que comprenderlo de esa manera”, comentó.

Claro está que su camino todavía no ha terminado: “A seguir pedaleando y mirando para adelante con los objetivos para finalizar este año, que es el último”.

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¿Cuál será la última carrera de Nairo Quintana en 2026?

Finalmente, Nairo Quintana comentó que su última competencia del año será el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, el cual se llevará a cabo el próximo mes de septiembre en Montreal, Canadá.

“Será mi última competición a nivel profesional. Me siento contento de poder representar a mi país en un envento tan importante: poder cerrar este gran ciclo deportivo en el Mundial de Ciclismo. En octubre festejaremos el gran fondo en Cartagena”, sentenció.

Por otro lado, el nacido en Cómbita explicó que una vez retirado, se enfocará en promover nuevos talentos para el ciclismo nacional y así “devolverle al país y al deporte lo que me dieron a mí”.

“Quiero seguir ayudando. La idea es seguir haciendo proyectos donde podamos subir y hacer crecer un semillero de ciclistas para llevarlos a profesionales. Que podamos tener un proyecto en el que Colombia tenga sus mejores ciclistas en Europa”, complementó.

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