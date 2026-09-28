Paul Seixas y una dura autocrítica por el Mundial: “Mis compañeros no merecen un líder como yo”

Paul Seixas tras terminar la prueba élite del Mundial de Ciclismo de Ruta. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images) / Jean Catuffe

El francés Paul Seixas fue una de las grandes revelaciones del mundo del ciclismo en este 2026. El joven pedalista de 20 años, del Decathlon CMA CGM Team, conquistó los títulos de la Vuelta al País Vasco, la Flecha Valona y concluyó cuarto en el Tour de Francia.

Había gran expectativa por su desempeño en el Mundial de Ciclismo de Ruta que concluyó este fin de semana, celebrado este año en Montreal, Canadá; sin embargo, el joven prodigio no logró tener protagonismo.

En el momento de la definición de la prueba celebrada este domingo, Seixas presentó algunas molestias musculares, las cuales terminaron siendo determinantes para que terminará la jornada en la casilla 15, a 2′47″ del estadounidense Brandon McNulty, nuevo campeón del mundo.

Seixas fue durísimo consigo mismo

Al final de la jornada, Paul Seixas dialogó con Eurosport, mostrándose bastante implacable consigo mismo por su desempeño y sus resultados en la prueba élite del Mundial de Ciclismo de Ruta.

“Era una carrera para hombres fuertes y, para mí, era perfecta. Es una decepción enorme. Mis compañeros lo dieron todo para que pudiera conseguir el mejor resultado y esto es un fracaso”, comentó inicialmente sobre sus sensaciones.

Pero fue más allá: “Es un error de novato. Nunca había tenido calambres encima de la bicicleta en mi vida. Estoy decepcionado conmigo mismo, pero es lo que me merezco. Mis compañeros hicieron un trabajo increíble. No se merecen un líder como yo”.

Seixas explicó que fue víctima de los calambres en el remate de la prueba: “Cuando empecé a tener calambres, sabía que iba a ser complicado, pero pensé en mis compañeros, en todo lo que habían hecho, y aguanté hasta el final”.

U remató sobre su presentación: “Es extremadamente frustrante luchar para acabar así. Es culpa mía y estoy tremendamente decepcionado con lo que he hecho... Ahora mismo es difícil consolarme. No se puede pasar página fácilmente después de algo así. Voy a necesitar tiempo”.