Nairo Quintana, sin su último gran baile: esta sería la razón de su ausencia en la Vuelta España

“Es la última temporada que hago como ciclista profesional... así que cada carrera que haga durante este año será esa gran fiesta, ese gran último baile”, dijo Nairo Quintana en una conferencia de prensa que tuvo lugar en marzo de este 2026. El boyacense esperaba cerrar su etapa disputando la Vuelta España, pero este anhelo no se le va a poder cumplir.

En las últimas horas venía circulando información sobre la no participación de Quintana en la ronda ibérica, lo que causó sorpresa en el mundo del ciclismo, pues se esperaba su participación. Este martes, Movistar Team confirmó lo que se especulaba luego de dar a conocer la nómina de ocho pedalistas que estarán en la competición entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre.

El equipo estará liderado por el español Enric Mas, acompañado por Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas, Carlos Canal y el venezolano Orluis Aular.

La razón de la ausencia de Nairo Quintana

Según explicó el Diario AS, la decisión de ‘bajar del bus’ a Nairo Quintana habría pasado por el director deportivo del equipo, Eusebio Unzué, quien habría considerado que el colombiano no estaba en su mejor momento deportivo.

Nairo, de 36 años, tuvo su última competencia en la Vuelta a Burgos, en la cual terminó en el puesto 18 de la general a principios de agosto. Anteriormente, participó en el Tour de Suiza en junio, por lo que en julio no tuvo acción.

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Vale la pena mencionar que la Vuelta era una de las carreras predilectas del boyacense. De hecho, fue la última grande que pudo ganar por allá en el 2016 y la corrió en 7 oportunidades (2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024).

¿Cuál sería la última carrera de Nairo Quintana?

Si bien Nairo buscaba tener una última actuación en la Vuelta España, esto no podrá ser y parece que su gran baile final será el campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta que tendrá lugar en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.