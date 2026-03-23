Alberto Contador se rinde en elogios a Nairo Quintana: “Has sido uno de mis mayores rivales”

El anuncio de Nairo Quintana, de que esta será su última temporada como ciclista profesional, ha generado grandes repercusiones a lo largo del mundo. Ciclistas y exciclistas profesionales dedicaron grandes elogios al pedalista boyacense.

Uno de los mensajes más sentidos llegó desde España, donde Alberto Contador, conocido como el ‘Pistolero’ y quien puso fin a su carrera en el 2017, dedicó grandes palabras al colombiano.

“Nairo Quintana ha anunciado, después de 16 temporadas, que esta es su última temporada. Nairo ha sido un ejemplo de profesionalidad. Yo creo que, junto a Rigoberto Urán, han sido los que abrieron de nuevo el camino al ciclismo colombiano”, comentó inicialmente el ganador de dos Tour de Francia.

Contador reconoció de Nairo: “El ciclismo colombiano hace unos años era muy fuerte, luego parece que hubo un bajón. La irrupción de, primero Rigo y luego Nairo, dando mucha presencia en el Tour de Francia, fue lo que hizo que explotara esa generación que ha venido después y que ha estado dominando el ciclismo a nivel mundial con tantísimos corredores, ganando el Tour de Francia con Egan Bernal, el Giro de Italia, desde luego”.

El Tour de Francia esquivo

Ese año podría haber ganado el Tour de Francia

Para Alberto Contador, Nairo Quintana mereció ganar un Tour: “Nairo lo habrá pensado muchísimas veces, ha ganado el Giro de Italia, ha ganado la Vuelta a España, tiene tres podios en el Tour de Francia. Yo creo que en el año 2015, en las filas del equipo Movistar, quizás segundo, creo que ese año podría haber ganado el Tour de Francia, el Tour del 2015 podría haber sido de Nairo Quintana”.

E insistió al respecto: “No se atrevieron a ira a tope, quizás a intentar ganarlo, también estaba Alejandro (Valverde) ahí en el podio que era algo increíble. Alejandro Valverde estaba intentando ser podio. (Christopher) Froome le tuvo que pedir un gel de emergencia a Richie Porte, lo penalizaron, Froome estaba completamente en caos. Creo que ese Tour del 2015 sí que lo pudo haber ganado Nairo Quintana”.

Finalmente, Contador le envió un sentido mensaje al boyacense: “Nairo, desearte todo lo mejor, recuerdo que hace nada, justo por Tadej Pogacar que te superó, estuviste a nada de ganar una etapa de montaña en el Giro de Italia. Desearte para ti y tu familia que sigas disfrutando de la bicicleta, gracias por el espectáculo. Gracias por el dolor de piernas que me has dado, pero eso también. Tú has sido uno de mis mayores rivales durante toda mi carrera deportiva”.

La importancia de Alberto Contador

El español Alberto Contador es uno de los siete ciclistas en el mundo que ha ganado las tres grandes vueltas, hazaña que comparten junto a él Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali y Christopher Froome.

El Pistolero, como se le conocía, conquistó dos Giros de Italia, dos Tour de Francia y tres Vuelta a España a lo largo de su carrera deportiva.