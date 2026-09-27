Brandon McNulty se corona campeón del mundo en el Mundial de Ruta: Así le fue a los colombianos

Brando McNulty celebra su título como campeón del mundo. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El estadounidense Brandon McNulty, corredor del Team Emirates de 28 años, es el nuevo campeón del mundo de ciclismo, luego de imponerse en la prueba élite sobre 273.4 kilómetros, celebrada este domingo en entre Brossard y Montreal, en Canadá.

McNulty se impuso en un extenso y complejo recorrido tras más de seis horas de competencia. En total, el nortemaricano requirió de 6h17′04″ para cruzar la línea de meta en la primera posición.

El australiano Michael Matthews se colgó la plata al concluir a 13″ del ganador; mientras que el bronce fue para el danés Mathieu Van der Poel, quien concluyó con el mismo tiempo de Matthews.

Brando McNulty regresa este título a Estados Unidos después de 33 años. El último estadounidense que lo había conseguido había sido Lance Armstrong en el año 1993, tras imponerse en Oslo, Noruega.

¿Cómo le fue a los colombianos?

La edición de este año del Mundial de ciclismo de ruta marcaba una hoja más que especial para el país, puesto que sería la última competencia de Nairo Quintana con el tricolor nacional.

De los seis pedalistas colombianos presentes en la competencia, el único que logró cruzar la línea de meta fue Santiago Buitrago, quien finalizó en el puesto 27 a 4′41″ del ganador.

Entretanto, Nairo, Harold Tejada, Sergio Higuita y Brandon Paredes terminaron abandonando la competencia a lo largo del extenso y complicado recorrido.

¿Fue la última competencia de Nairo Quintana como profesional?

Tal y como lo había anticipado en diálogo con Caracol Radio, la prueba élite del Mundial de Ciclismo de Ruta no será la última de Nairo Quintana como corredor profesional. El pedalista boyacense aún estará presente en unas competencias más en territorio italiano antes de finalizar el 2027 con su equipo, el Movistar Team.