Ranking UCI: Así van Egan Bernal, Nairo Quintana y los demás ciclistas colombianos

El escalafón del Ranking UCI no presenta mayores modificaciones en la previa del inicio de la Vuelta a España, última gran carrera ciclística del año. El esloveno Tadej Pogacar conserva su primera posición con una amplia diferencia.

En los primeros 30 lugares del listado únicamente se presentan cuatro modificaciones, conservándose el mismo Top 10 de la semana pasada, en su anterior actualización. Mientras que Egan Bernal se conserva como el mejor colombiano de la clasificación.

Pogacar, actual ganador del Tour de Francia, se encuentra en la primera posición con 11321.75 puntos, el esloveno estaría presente en la Vuelta a España. En la segunda posición figura el belga Remco Evenepoel, quien suma 7356.61. El podio lo cierra el danés Jonas Vingegaard, con 6866.39 unidades.

El mexicano Isaac Del Toro, cuarto en esta clasificación, es el mejor latinoamericano, con 6308.46 puntos. El siguiente pedalista latino de la tabla es el ecuatoriano Richard Carapaz, con 2519.12 puntos en la casilla 19.

¿Cómo van Egan Bernal y Nairo Quintana?

Egan Bernal conservó el puesto 28 del Ranking de la UCI, con 1923.25 puntos. Los otros corredores del país que figuran en el Top 100 del listado son Harold Tejada, en la casilla 71, y Santiago Buitrago, en el lugar 99, este último cediendo una posición.

Nairo Quintana, quien no estará presente en la Vuelta a España, tras una decisión tomada por el Movistar Team, se encuentra en el puesto 282 del Ranking de la UCI

Ranking UCI

1) Tadej Pogacar (Eslovenia): 11321.75

2) Remco Evenepoel (Bélgica): 7356.61

3) Jonas Vingegaard (Dinamarca): 6866.39

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28) Egan Bernal (Colombia): 1923.25

71) Harold Tejada (Colombia): 1150

99) Santiago Buitrago (Colombia): 850.79

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282) Nairo Quintana (Colombia): 342