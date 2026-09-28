Fiscalía nunca investigó espionaje y nexos con ELN atribuidos a ruso capturado tras el Paro Nacional

Foto: de fondo una imagen de las protestas durante el Paro Nacional. En el círculo, el ciudadano ruso Sergei Vagin cuando fue capturado en 2022.

Unidad Invetigativa - caracol.investiga@caracol.com.co

Sergei Vagin saltó a la fama el 30 de marzo de 2022, cuando él y otras seis personas fueron capturadas en una operación conjunta del Ejército y el CTI de la Fiscalía. Las autoridades tenían pistas de que integraban una red de apuestas ilegales que financió el vandalismo durante el Paro Nacional del 2021. El ciudadano ruso fue sindicado además de ejecutar tareas de inteligencia y de tener nexos con la guerrilla del ELN.

Cuatro años y medio después, el caso se mueve a paso paquidérmico en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. Y el investigador principal reconoció, en medio del juicio oral, que varios de los señalamientos de la inteligencia militar contra Vagin nunca fueron investigados por la Fiscalía.

Hasta el entonces presidente Iván Duque se refirió al operativo y les dijo a los medios que había indicios de que los “recursos ilegales” que movía el extranjero “fueron utilizados para financiar actividades de protesta o actividades ilícitas”. Incluso habló de lavado. Su ministro de Defensa, Diego Molano, ya había denunciado la presunta injerencia rusa en redes sociales para promover las movilizaciones del paro nacional.

La captura de Vagin se produjo en plena campaña electoral, cuando el primer mandatario advertía sobre una posible injerencia extranjera en los comicios. Dos años antes, el 8 de diciembre de 2020, su gobierno había expulsado a un par de funcionarios de la Embajada de la Federación de Rusia por supuestas actividades de espionaje.

Supuesta financiación de protestas se desinfló y Fiscalía desestimó nexos con el ELN

Según los informes de inteligencia del Ejército, en poder de Caracol Radio y atribuidos al Batallón de Contrainteligencia Número 5, Sergei Vagin se dedicaba a las apuestas ilegales y usaba las ganancias para pagarles a ciudadanos venezolanos y colombianos con el fin de que cometieran actos de vandalismo en el Paro Nacional del 2021. Las fuentes de esta información eran anónimas.

Rápidamente, este hombre de 40 años fue asumido por la opinión pública como un positivo en la lucha contra la infiltración de la protesta social y la desestabilización extranjera. Los videos que grabó durante las manifestaciones fueron incluidos en su expediente y la Embajada de Rusia tuvo que salir a negar cualquier vínculo con él.

Sin embargo, sus supuestas labores de espionaje y de financiación de actividades vandálicas no se han podido probar, entre otras cosas, porque la Fiscalía nunca las investigó.

Así lo aceptó en audiencia de juicio Frank Giovanni Gutiérrez, del CTI, el investigador principal del caso. Al ser interrogado sobre las actividades llevadas a cabo para aclarar las sindicaciones contra Vagin por supuesta financiación de las protestas, el investigador respondió: “No se descartó como tal porque en los informes sí se evidencian imágenes que estaban relacionadas (con eso). Pero lo que sí es cierto es que no se volvió a advertir nada de este tipo de conductas en el manejo de la investigación”.

Sobre los supuestos nexos del ruso con el ELN, el investigador dijo ante el juez que esa información nunca fue verificada ni se ahondó en ella.

El 31 de marzo, un día después de la captura, a Vagin le imputaron tres delitos: concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático. Una semana después, el 8 de abril, fue enviado a prisión preventiva.

Tres años y medio preso y a la espera de un juicio

Lo que comenzó como la captura de un ciudadano ruso señalado de financiar los desmanes del Paro Nacional, espiar para su país y asociarse con los ‘elenos’, acusaciones que generaron un boom mediático, pronto se convirtió en un proceso por presuntas apuestas ilegales.

De acuerdo con el fiscal Lenar Colmenares, Vagin lideraba una organización que habría ganado más de 1.600 millones de pesos mediante un esquema ilegal que consistía en conseguir personas que prestaran sus datos y cuentas bancarias (‘pitufos’) para acceder a plataformas de azar y apostar dinero suministrado por el imputado.

El ente investigador identificó a 74 personas reclutadas a cambio de una comisión, y calculó una efectividad del 85% en las apuestas que hicieron. Una parte de las ganancias se quedaba en la red local y otra se enviaba a los “jefes” en Rusia, responsables de suministrar la información que permitía ganar las apuestas. Así quedó expuesto en grabaciones en las que Vagin y varios asociados hablan del negocio.

Pese a las pruebas exhibidas por la Fiscalía, el proceso no avanzó con celeridad y Vagin pasó casi tres años y medio detenido, a la espera de un juicio. El 8 de agosto de 2025, más de 700 días después de ser acusado, quedó libre por vencimiento de términos. Y uno de los tres delitos que le imputaron, el de acceso abusivo a sistema informático, está cerca de prescribir.

Al igual que el ruso, tres capturados no aceptaron cargos: Jorge Antonio Casas, quien estaría a cargo de expandir el negocio a México; Cristian Leandro Reyes, al parecer responsable de expandir el negocio a Argentina, y Gina Paola García Herreros, quien supuestamente cobraba lo ganado con las apuestas y reclutaba ‘pitufos’.

Los otros tres aceptaron cargos y fueron condenados a penas de entre 60 y 63 meses de prisión (más de cinco años). Se trata de Giovanna Edilma Gutiérrez, la mano derecha de Vagin, y de los reclutadores Ana María Gutiérrez y Mauricio García Herreros. Luego de un recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme sus sentencias.

Libre y con orden de deportación

Migración Colombia determinó que Sergei Vagin se encuentra en Colombia de manera irregular, por lo cual expidió una resolución que ordena deportarlo, la cual quedó en firme el 8 de abril de 2025. Sin embargo, ninguna autoridad la ha ejecutado.

De acuerdo con sus registros, el ciudadano ruso ingresó al país el 25 de noviembre de 2016, en calidad de turista, y nunca solicitó la extensión de su permiso ni regularizó su situación migratoria. La resolución le prohíbe además regresar durante los cinco años posteriores a su salida. Y cuando quiera hacerlo deberá tramitar una visa (Colombia no exige este documento a los rusos si vienen para estancias cortas).

El 8 de agosto de 2025, un juez dio la orden de liberar a Vagin por vencimiento de términos. Ese mismo día, el INPEC lo puso a disposición de Migración Colombia. Al no recibir respuesta de la autoridad migratoria, tuvieron que dejarlo salir de la cárcel de Palmira. Hoy se mueve libremente por el país. Consultada sobre la situación de Vagin, Migración respondió que goza de reserva legal.

Migración Colombia expidió una resolución que ordena deportar al ciudadano ruso Sergei Vagin, la cual quedó en firme el 8 de abril de 2025. Ampliar Migración Colombia expidió una resolución que ordena deportar al ciudadano ruso Sergei Vagin, la cual quedó en firme el 8 de abril de 2025. Cerrar

Migración Colombia expidió una resolución que ordena deportar al ciudadano ruso Sergei Vagin, la cual quedó en firme el 8 de abril de 2025. Ampliar Migración Colombia expidió una resolución que ordena deportar al ciudadano ruso Sergei Vagin, la cual quedó en firme el 8 de abril de 2025. Cerrar

“Mis amigos me invitaron al paro por pura diversión”: Vagin

En su primera entrevista con un medio de comunicación, Vagin le contó a Caracol Radio que vino a Colombia, procedente de República Dominicana, para servirle de traductor a un empresario ruso que quería cerrar un negocio de esmeraldas y del que no recuerda el nombre. Luego decidió quedarse con la intención de trabajar en el sector del turismo.

Admitió que permanece en el país de manera irregular y asegura que no ha podido arreglar su situación migratoria porque le exigen el pago de una multa de ocho millones de pesos, suma con la que no cuenta. Esto no pudo ser corroborado con Migración Colombia. A pesar del riesgo de ser condenado, dijo que insistirá en quedarse.

Sobre su negocio de apuestas, sostuvo que comenzó en 2020, cuando un amigo que vive en Rusia le ofreció hacer parte de una red internacional de análisis sobre juegos de azar. Este habría aportado un capital semilla de diez millones de pesos para empezar a operar.

Reconoció que conseguía personas que prestaran sus datos —a cambio de una comisión— para crear cuentas nuevas en las casas de apuestas. El objetivo era conseguir rentabilidades mayores, pues estas plataformas pagan menos a los ganadores recurrentes que a los jugadores nuevos. Mediante una red privada virtual (VPN), se enmascaraba la ubicación de los verdaderos usuarios de esas cuentas. Según él, eso no es un delito. La Fiscalía, en cambio, concluye que las cuentas eran manejadas desde Rusia, y sostiene que eso es una defraudación criminal.

En cuanto a las acusaciones en su contra relacionadas con el vandalismo durante el Paro Nacional, aseveró que asistió a las manifestaciones para acompañar a sus amigos y que nunca financió a manifestantes ni hizo contacto con el ELN, como sugirió la inteligencia militar.

“Antes de mi captura ni siquiera sabía qué es el ELN, qué eran las FARC, quiénes son los ‘paracos’. Entendí esto sólo cuando me pusieron en la cárcel”, le dijo a esta Unidad Investigativa.

Para Vagin, los señalamientos en su contra respondieron a una campaña para vincularlo con el Gobierno ruso. El suyo sería un proceso “cómodo” para mostrar falsamente que Rusia era “enemiga” de Colombia y que por eso la espiaba.

Cuando se le preguntó cómo se sostiene en Bogotá, reveló que su defensa jurídica y su manutención corren por cuenta del Fondo de Apoyo y Protección de los Derechos de los Compatriotas que viven en el Extranjero (Pravfond), gracias a los trámites que familiares suyos hicieron en Rusia.

De Pravfond, que reconoce como una entidad del Gobierno ruso, ya habría recibido 45 millones de pesos y se dispone a solicitar otra donación. Aunque prometió enviar los soportes de estos giros, al cierre de esta publicación no lo había hecho.

Pravfond, la fundación detrás de la defensa del traficante de armas Viktor Bout

Pravfond es una fundación creada en 2012 por el entonces presidente Dimitri Medvédev y financiada por el Estado ruso para atender a los llamados “compatriotas” en el extranjero, somo Sergei Vagin.

Investigaciones basadas en documentos internos y evaluaciones de organismos y medios occidentales señalan que ha servido también como instrumento de propaganda y que ha mantenido vínculos con personas relacionadas con los servicios de inteligencia rusos.

En 2025 y 2026, la Unión Europea la sancionó con congelamiento de bienes y prohibiciones a sus países miembros para establecer vínculos financieros con ella.

“Pravfond es responsable de ejecutar y apoyar acciones o políticas atribuibles al Gobierno de la Federación de Rusia que menoscaban o amenazan la soberanía y la estabilidad de la Unión o de un tercer país (Ucrania), participar en ellas y facilitarlas”, se lee en el documento que fundamenta esta y otras decisiones contra Rusia.

Una investigación de la OCCRP, una de las organizaciones de periodismo investigativo más grandes del mundo, expuso que la cuestionada fundación ha gastado recursos millonarios para auxiliar a personas señaladas de espionaje, propaganda y crímenes graves. Entre ellas figuran Alexander Franchetti, líder de un grupo paramilitar prorruso en la invadida península de Crimea, y el famoso traficante de armas Viktor Bout, que cayó por un falso negocio con las Farc y que inspiró la película ‘El señor de la guerra’, protagonizada por Nicolas Cage.

El juicio contra Sergei Vagin y los otros tres capturados que no aceptaron cargos se reanudará el 27 de octubre. Del espía ruso que infiltró la protesta social con el apoyo del ELN hoy sólo queda el presunto líder de una red que habría obtenido más de 1.500 millones de pesos mediante apuestas ilegales. Y que seguirá libre, a menos que alguna autoridad se decida a hacer efectiva la orden de deportación de Migración Colombia.