Nairo Quintana revela que el Mundial de Ciclismo no será su última competencia como profesional

Nairo Quintana ya está en Montreal. El ciclista boyacense arribó a territorio canadiense para disputar el que será su último Mundial de Ciclismo y su última competencia representando al país. Nairo sorprendió al revelar que esta no será su última carrera como ciclista profesional.

El boyacense de 36 años anunció a comienzos del 2026 que esta sería su última temporada como profesional. El pensado era retirarse en la Vuelta a España; no obstante, el Movistar Team, su equipo, decidió no convocarlo para la competencia.

En entrevista exclusiva con Alberto Mora para Caracol Radio y AS Colombia, Nairo también se refirió a qué le quedó haciendo falta como profesional, su ausencia en la Vuelta y el circuito de la prueba élite del Mundial el próximo domingo, entre otras cosas.

¿Cómo lo ha recibido el grupo?

“Bien, el viaje todo muy bien. Los compañeros ya hemos estado comenzando a compartir con algunos y ya mañana (miércoles) salir a rodar, para ver el circuito y ya preparados para lo que es el domingo”.

¿Qué decirle a los hinchas colombianos en su despedida?

“Me llena de muchísima emoción ver a toda la gente, llevar la camiseta del país representándolos en este Mundial. Mi primer Mundial fue en el 2009, hace 17 años, y poder terminar mi carrera deportiva representando a mi país es de muchísimo orgullo”.

¿Qué le faltó a Nairo?

“Por supuesto, ganar un Mundial, si no hubiera sido conmigo, con algún compañero, poder transmitir esa solidaridad y esa unión que debemos tener todos los colombianos para buscar una medalla para nuestro país. Somos un país fuerte en ciclismo y así lo hemos demostrado en las distintas carreras, es posiblemente lo que nos faltó en todos estos años, Quiero transmitirle a los jóvenes que vienen detrás de nosotros, el poder intentarlo, poder soñar, decirles que se puede ganar, así como logramos ganar las diferentes y mejores carreras en el mundo como colombianos”.

¿Ha estudiado el perfil de la carrera?

“Es una carrera claramente para especialistas, donde tenemos que ver con los compañeros y el director técnico quién es el que mejor está para poder disputar y estar representando al país adelante, e intentando buscar la medalla y estar muy cerca de los primeros. De esa manera el resto poder llevarle y lograr esa posición importante”.

¿Se puede dar la medalla de oro?

“Aquí estamos, tampoco vamos a mentir, es una carrera de un día, para especialistas, de muchísima potencia en estas subidas tan cortas, pero no es fácil. Por eso es bueno saber cómo viene Harold Tejada, cómo está Brandon (Rivera), cómo está (Sergio) Higuita que, sobre todo, para nosotros Higuita es el hombre referente en este tipo de recorridos, porque ha sido especialista en clásicas de un día. Yo les diré cómo estoy también y ya después veremos de qué manera la podemos jugar”.

¿Cómo ha visto la comunidad colombiana en Canadá?

“He tenido conocimiento que en los últimos 10 y 5 años ha venido una comunidad muy fuerte de colombianos aquí, claramente saldrán apoyar a todos sus deportistas con la bandera de nuestro país”.

¿Le quedó el sinsabor de no estar en la Vuelta 2026?

“Me hubiese gustado haber estado ahí, un poco dando experiencia, un poco participando y ver los escenarios en los que se desarrollaba la carrera. En este caso se dio de esa manera y el equipo lo aprovechó, sabíamos que Enric (Mas) estaba muy bien y lo pudo aprovechar. Fueron decisiones técnicas donde no tuve ninguna decisión desde mi parte para tomar. Pues terminar un par de carreras en Italia con el equipo este año”.

¿Se ha imaginado que hará cuando se retire del ciclismo?

“Ya está sobre la mesa y está dicho desde el inicio de año, la decisión la tomé hace dos años. Claramente que llegará el día y seguramente no estaré preparado. Soñaré y el día siguiente despertaré preguntándome cuándo será la próxima competición. Así es la vida y así son los ciclos del deporte, claramente quiero cerrarlo con toda mi gente en Cartagena, en nuestro Gran Fondo Nairo Fest, ahí será un evento maravilloso donde estarán parte de mis colegas, compañeros, rivales, con quienes hemos disfrutar y batallar en muchísimass carreras a lo largo de estos 17 años. Será ese momento, seguramente, el que ya me da ese ok para ir a descansar y disfrutar del ciclismo, pero más recreativo”.