Golpe para Nairo Quintana: Movistar Team no lo incluiría en la nómina para la Vuelta a España

Una notica inesperada para el deporte colombiano se ha producido desde España. Contra todo pronóstico, el Movistar Team habría decidido que Nairo Quintana no esté presente en la Vuelta a España, última gran carrera ciclística del año.

La importancia de esta competencia para Nairo es que marcaría su despedida de las grandes vueltas como ciclista profesional. El pedalista boyacense tenía a la Vuelta como una de sus dos carreras más importantes antes de decir adiós al deporte profesional.

“Golpe durísimo para Nairo Quintana que estaba preparando con todas sus fuerzas la Vuelta a España, la última grande del año y que hacía parte de sus planes de despedida del ciclismo. Según pudo saber AS, Eusebio Unzué, manager general del Movistar Team, habría sido quien tomó la decisión”, informó AS.

De igual manera, el medio añade que aunque continúan a la espera de que se oficialice la nómina de corredores, el entorno de Nairo y el mismo Nairo ya tendrían una idea que no estaría entre los planes de la escuadra española para participar en la competencia.

La Vuelta a España se estará disputando desde el próximo sábado 22 de agosto hasta el próximo 13 de septiembre. Durante los próximos días se estarán oficializando las nóminas de todos los equipos participantes.

Noticia en desarrollo...