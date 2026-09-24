Regresa el Tour Colombia para 2027: fechas de disputa y anuncio de alianza clave

Premiación de la última edición del Tour Colombia que se realizó en 2024. / Foto: Colprensa

Uno de los golpes más duros en los últimos años a nivel deportivo fue la cancelación del Tour Colombia, carrera que había alcanzado la categoría 2.1 y hacía parte del calendario de la UCI (Unión Ciclística Internacional). En 2025 y 206 no se pudo llevar a cabo debido a escasez de recursos económicos y recortes presupuestales.

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Sin embargo, hay una gran luz de esperanza para poder volver a ver algunos de los mejores pedalistas en el país, pues todo está dado para que la quinta edición del Tour Colombia se dispute en enero de 2027.

Fechas de disputa y alianza clave para el Tour Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, en el marco del Mundial que se celebra en Montréal, Canadá, ratificó las fechas de la competencia.

“Nuestro Tour Colombia ya está confirmado para el próximo año del 26 al 31 (de enero). Seguimos trabajando en ello”, inició diciendo.

Asimismo, comentó que habrá una alianza con México que tendrá como objetivo seducir a los mejores equips y pedalistas, para que corran en la primera edición que se celebre en ese país, y la quinta en Colombia.

“Vamos a tratar de halar esos equipos World Tour para que estén en México y Colombia y pueda haber esa coordinacion de buena inversión”, indicó.

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Por su parte, mencionó que el Tour Colombia 2027 se llevará a cabo gracias a los ingresos económicos propios y de los privados, que serán fundamentales para preservar la realización del evento en los próximos años.

“Estamos buscando que el estado y el gobierno departamental nos apoyen...Vamos a trabajar para que las empresas privadas patrocinen y mantengan en la continuidad del tiempo este evento”, afirmó.

Así las cosas, se espera que en octubre se conozcan las sedes de la competencia y el recorrido y, posteriormente, algunos de los nombres que puedan acudir a la cita.

Campeones del Tour Colombia

2018 / Egan Bernal

2019 / Miguel Ángel López

2020 / Sergio Higuita

2024 / Rodrigo Contreras

El Tour Colombia, al ser una competición con los estándares de la UCI, permite que los equipos y los ciclistas sumen puntos de cara a la temporada en los diferentes ranking.