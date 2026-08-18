¿Cuál será la última carrera de Nairo Quintana ahora que no irá a la Vuelta a España?

Así le fue a Nairo Quintana en la etapa reina de la Tirreno-Adriático. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El rumor se confirmó, Nairo Quintana no estará con el Movistar Team en la Vuelta a España 2026. El ciclista boyacense no fue incluido en la nómina de la escuadra española para la última grande del año.

Según informó la prensa ibérica durante este lunes, Nairo y su entorno ya habían recibido la noticia que no estaría en la competencia, cuya decisión había sido tomada directamente por Eusebio Unzué, director deportivo del equipo.

La razón para no incluir al pedalista boyacense en esta competencia sería netamente deportiva, asegura también la prensa. Especialmente al considerar que previo a la carrera, en las últimas semanas, Quintana solo estuvo en la Vuelta a Burgos.

¿Cuál será el marco para despedirse?

Nairo Quintana había elegido la Vuelta a España como su última gran del ciclismo como profesional. Una carrera que conquistó en el año 2016, cuando ya había coronado el Giro de Italia.

El boyacense y su entorno habían decidido dar fin a su amplia carrera profesional en la ronda española; no obstante, recientemente se había conocido de una modificación en el calendario de Nairo, incluyendo su presencia en el Mundial de Ruta.

Así las cosas, todo indica que el Mundial, con la Selección Colombia, sería la última carrera profesional del ciclista boyacense. El Mundial se disputará este año en Montreal, Canadá, entre el 20 y el 27 de septiembre.

Palmarés de Nairo Quintana

Nairo Quintana cuenta en su amplio palmarés como ciclista con un título del Giro de Italia y un título de la Vuelta a España. Adicional a ello, el boyacense también conquistó un Tour de l’Avenir, dos Vueltas a Burgos, dos Tirreno-Adriático, una Vuelta a Cataluña y una Vuelta al País Vasco, entre otras.