Nairo Quintana tras su última competencia con la Selección Colombia: “Es un hasta pronto”

Nairo Quintana previo a su última competencia con la Selección Colombia. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Nairo Quintana se puso por última vez la camiseta de la Selección Colombia este domingo, luego de integrar la nómina del combinado nacional en la prueba élite del Mundial de Ciclismo de Ruta, celebrado en Montreal, Canadá.

El ciclista boyacense fue uno de los pedalistas más ovacionados de la jornada y expresó su emoción luego de lo que fue la competencia. Nairo abandonó la prueba antes de terminar el trayecto, siendo Santiago Buitrago el único corredor del país que cruzó la línea de meta.

El ganador de la prueba y nuevo campeón del mundo fue el estadounidense Brandon McNulty. Con este título, Estados Unidos Volvió a coronar la prueba después de 33 años, el último había sido Lance Armstrong en el año 1993 en Oslo, Noruega.

Una vez concluida su participación en la competencia, Nairo Quintana le concedió una entrevista al periodista Juan Charry, la cual fue divulgada por las redes de la Federación Colombiana de Ciclismo. Nairo expresó sus sensaciones por la prueba y habló de su futuro inmediato, tras dejar el deporte profesional.

Balance de la competencia

“Ha sido bonito y especial para mí poder terminar subiendo las pulsaciones, representando a mi país, moviendo la pasión de todo un país y dar lo máximo. Siempre lo que nos caracterizo fue dar lo máximo hasta el final y no guardarnos nada”.

Agradecimiento a los aficionados

“Agradecer, no me verán más en la competición, pero seguramente estaremos acompañando a la selección, acompañando a nuestros jóvenes, al desarrollo del ciclismo latinoamericano y colombiano. Es un hasta pronto”.

Seguir trabajando por el ciclismo

“Es una de mis ideas principales, tengo ese compromiso de retornar lo que nos han dado a nosotros y tener la oportunidad de hacerlo”.

El cariño de los colombianos

“Es el premio más grande que he podido ganar a lo largo de mi carrera deportiva. No solamente poder hacer soñar a los ciclistas, sino todo a un país y a todo un continente, poder transmitirles y decirles que se podía, que teníamos que dar lo máximo. Agradecerles infinitamente, aunque no han montado en una bicicleta, pedalearon conmigo”.

¿Cuándo se retirará Nairo Quintana?

El próximo sábado 3 de octubre, Nairo Quintana estaría disputando su última competencia como ciclista profesional en el Giro de Emilia. El pedalista boyacense lo haría defendiendo los colores del Movistar Team.