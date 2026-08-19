El colombiano Santiago Buitrago será uno de los líderes del Team Bahrain en la Vuelta España

Se alista el lote de ciclistas para afrontar la Vuelta España 2026, competición que iniciará el 22 de agosto e irá hasta el 13 de septiembre. Todos los ojos estarán centrados en el esloveno Tadej Pogacar, ganador del reciente Tour de Francia, y quien correrá por segunda vez la ronda ibérica, luego de su debut en 2019.

Tras confirmarse que Nairo Quintana no estará en el pelotón del Movistar, el nombre principal de los colombianos en esta edición de La Vuelta será el de Santiago Buitrago, quien será jefe de filas del Bahrain Victorious, junto al español Pello Bilbao.

Así anunció el Bahrain su nómina para La Vuelta

Esta será la cuarta participación del bogotano en la Vuelta España, luego de haber disputado la edición de 2020 (puesto 53), 2022 (no finalizó la carrera) y 2023 (puesto 10°).

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En la preparación de Buitrago para La Vuelta, está su puesto 21 en el Tour de Polonia y disputó 7 etapas del Tour Auvergne, pues no pudo concluir la carrera, así como tampoco el Giro de Italia. En la Corsa Rosa sufrió una fuerte caída en la etapa 2 que lo obligó a retirarse.

Ahora buscará volver a figurar en el top 10 de la carrera de la mano de los gregarios, así como, en caso tal, impulsar a Pello Bilbao a una posición de privilegio.

¿Qué otros colombianos están confirmados para la Vuelta España?

- Juan Felipe Rodríguez - EF Education

- Juan Guillermo Martínez - Picnic PostNL

- Iván Ramiro Sosa - Kern Pharma

- Harold Tejada - Astana

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¿Quiénes son los favoritos a quedarse con la Vuelta España?

Sin lugar a dudas, el principal candidato a levantar el título el 13 de septiembre en la ciudad de Granada es Tadej Pogacar, quien pretende seguir rompiendo rachas de victorias de etapa y ganar por primera vez esta carrera. No obstante, tampoco hay que descartar a otros hombres con poderío, como el caso del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), Enric Mas (Movistar) o Primoz Roglic (Red Bull).