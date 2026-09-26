Mundial de Ciclismo 2026: así les fue a las colombianas en la prueba élite de ruta

La neerlandesa Demi Vollering se proclamó este sábado campeona del mundo de ciclismo en ruta en Montreal tras imponerse al sprint a la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney en una apretada llegada después de 180,4 kilómetros.

Vollering y Niewiadoma-Phinney cruzaron la meta con un tiempo de 4 horas, 45 minutos y 9 segundos, mientras que la italiana Elisa Longo Borghini,que había atacado en la última vuelta, consiguió el bronce a 4 segundos.

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“Todavía no me lo puedo creer”, declaró Vollering nada más terminar la carrera.

La neerlandesa destacó el trabajo realizado para conseguir el maillot arcoíris y, especialmente, el sacrificio de sus compañeras: “Trabajé muy duro para conseguir este objetivo y hace falta valor para creer en él con todo el corazón y reunir a tu alrededor un equipo de chicas tan fuertes que se sacrifican por ti”.

Vollering reconoció que durante su ofensiva llegó a pensar que había atacado demasiado pronto.

“Hubo muchos momentos en los que pensé que había salido demasiado pronto. La diferencia se mantuvo muy pequeña todo el tiempo y no me atrevía a mirar hacia atrás”, explicó.

La italiana Longo Borghini intentó sorprender a sus rivales en la última vuelta del exigente circuito de Mont-Royal. Pero Vollering y Niewiadoma-Phinney neutralizaron el ataque y se jugaron el título al sprint.

“No pensaba regalarlo. Desde ese momento pensé: no, no, es mío”, afirmó Vollering sobre el duelo final con la polaca.

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La suiza Marlen Reusser terminó cuarta, a 8 segundos, y la francesa Juliette Berthet, quinta, a 39.

¿Cómo les fue a las colombianas en la prueba?

La mejor colombiana de la prueba fue Paula Patiño, quien entró en la casilla 23 a 8 minutos y 34 segundos. Diana Peñuela y Laura Rojas no finalizaron la carrera debido a un corte que hubo en el pelotón

“Aburrida, uno viene acá por lo menos a terminar la competencia. Son muy rapidas las cosas que pasan y hay cosas que no se pueden controlar, hubo un enredón en la parte del puente y ahí se armó un corte. Era difícil remontar y en la primera vuelta, que todo el mundo se puso fuerte”, dijo Diana Peñuela al terminar.