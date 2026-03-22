Nairo Quintana se retirará del ciclismo al final de la temporada 2026: anuncio oficial

Nairo Quintana le pondrá fin a su exitosa carrera en el ciclismo profesional. A través de una conferencia de prensa, el pedalista boyacense confirmó que al final de la temporada 2026 le dirá adiós al deporte que lo llevó a dejar en alto el nombre del país.

“El día de hoy he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional. No es mi última carrera, así que cada carrera que haga durante este año será esa gran fiesta, ese gran último baile”, sentenció el nacido en Cómbita.

Y complementó respecto a lo que se viene: “Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con los aficionados de estos momentos tan bonitos y con cada una de las personas que han estado a mi lado, en estos 17 años de carrera profesional”,

El anuncio del corredor de 36 años llega en la previa de la Volta a Catalunya, la octava competicion que afrontará en este 2026. Antes de ella dijo presente en la Tirreno-Adriático, UAE Tour, el Tour de Omán, la Clásica de Mascate, Clàssica Comunitat Valenciana, el Gran Premio de Castellón y la Clásica Campo de Murviedro.

Más declaraciones de Nairo Quintana

Un crecimiento duro en el ciclismo: “Son muchos pensamientos y recuerdos que se juntan. Ha sido un viaje hermoso, como en el ciclismo, con subidas y bajadas. Pensar en estos días qué iba a decir, me llenaba el corazón demucha nostalgia. Han sido momentos hermosos, pero quise enfatizar en lo difícil que debe ser de entender cómo un niño, desde las montañas de Boyacá con sueños e ilusiones que no son fáciles de mantener, encontrar obstáculos de diferentes tipos. Por fortuna, encuentra uno grandes personas que te llevan de la mano y te ayudan a crecer”.

El retiro trae consigo impulsar a los jóvenes: “Es lógico que los años llegan, la familia crece y es en este momento mi mayor prioridad, quiero entregarle mucho tiempo a ellos. Está claro que en el ciclismo la juventud llega con sus fortalezas, están en su gran momento y hemos ya brillado, hemos tenido la oportunidad de representar un país y una región dando glorias y alegrías. Más allá del ego y el orgullo, seguir colocándote el dorsal e ir trasladándole el conocimiento a los jóvenes. Ya hemos hecho el ciclo y ahora viene el otro, que es seguir promoviendo jóvenes y entregarles lo que el ciclismo me ha dado”.

Legado que le deja al ciclismo y a Colombia: “Seré recordado de diferentes maneras. Ese ciclista luchador que quería siempre ganar, representar su país, que su equipo estuviera en lo más alto y siempre con muchísimo orgullo. Recuerdo mucho palabras de Eusebio que me decía: ‘Tranquilo, vienen más carreras y podemos seguir ganando’. Eran esas ganas por continuar ganando y por continuar haciendo una historia. Mi país ha carecido de motivadores importantes, entonces es enseñarle a la juventud ese camino, que a través del deporte también hay un estilo de vida, se puede vivir y se puedne hacer las cosas bien”.

Un adiós para una carrera inolvidable: “Me siento tranquilo, me siento feliz. Tener la oportunidad de saber cuándo cierras un ciclo es una tranquilidad. Poder decir que cierro esta etapa con todo lo hecho, es maravilloso. No son solo los triunfos, sino lo que hemos podido despertar en muchos corazones e ilusiones de jóvenes que a través de todas esas gestas, han encontrado satisfacción en este deporte. Son muchas las voces de agradecimiento que hemos escuchado, se motivó de diferentes maneras a muchas personas”.