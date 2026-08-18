“La industria musical se unió para donar”: Diomar García, sobre concierto benéfico en Bogotá

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“Todos los artistas están dispuestos a donar su show y el dinero”: Diomar García, empresario musical

El próximo domingo 23 de agosto, el Escenario Vive Claro será el lugar donde más de 30 artistas tanto colombianos como internacionales unirán sus voces en pro de los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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En este evento donde se une toda la industria musical, el 100% del valor de la boletería se donará a la construcción de viviendas para las familias más afectadas.

En el programa La Luciérnaga de Caracol Radio estuvo el empresario musical Diomar García, quien dio más detalles de este evento benéfico.

Unión de la industria musical:

“Cada vez que llegamos a algunos de los artistas, todos están puestos y dispuestos a colaborar con este gran evento y a donar su show y a donar también dinero, porque muchos lo han hecho de las dos maneras”, comentó el empresario.

Esta iniciativa nació de la mano de Luz Ángela Castro directora de Ocesa y el escenario Vive Claro, a esta idea se unieron las principales empresas de booking, promotores de eventos y la industria musical (Páramo, CNE, Breakfast, Move Concerts).

“Empezamos a contactar con cada uno de nuestros amigos, a aliados, a los artistas que normalmente trabajan con cada uno de nosotros y fuimos armando esta nómina, adicional va a ser una superproducción porque va a ser una producción gigante y tratamos de ajustar todo para que cumpliera con las exigencias de los artistas”.

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¿Cómo donar para asistir al evento?

Los colombianos pueden comprar sus boletas que van desde los $100.000 hasta un millón de pesos, esto por medio de Ticketmaster y de la Fundación Presentes Corporación.

Las empresas y organizaciones que quieran sumarse, pueden escribir a info@vocesporlavida.com, para recibir toda la información y así realizar los aportes.

Los que hagan su aporte recibirán entradas para asistir a “Colombia: Voces por la Vida” el próximo 23 de agosto en Vive Claro Distrito Cultural.

Por el momento se registran más de 23 mil boletas vendidas, que se convierten en 23mil donaciones.

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