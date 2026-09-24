Bogotá y la Sabana aseguran agua hasta 2027, pero 90 municipios de Cundinamarca sufren por El Niño
Desde Andesco, el director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, instó a ahorrar 10% de agua y energía para evitar un apagón.
Bogotá y la Sabana aseguran agua hasta 2027, pero 90 municipios de Cundinamarca sufren por El Niño
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En el marco del Congreso de Andesco en Cartagena, Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se refirió a la preparación de Bogotá y el departamento para enfrentar el fenómeno de El Niño.
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“No podemos decir que estamos al 100% preparados, porque justamente ese es el gran problema que tenemos hoy en Colombia, que el país no está preparado para enfrentar los efectos del cambio climático”, señaló.
De acuerdo con las declaraciones de Ballesteros, Bogotá y 11 municipios de la Sabana gozan de tranquilidad gracias a la gestión de los recursos hídricos, lo que permite garantizar el abastecimiento del servicio “por lo menos hasta los primeros meses del 2027”.
“Pero no pueden decir lo mismo esos otros 90 municipios”, advirtió. Según comentó el directivo, muchas poblaciones de la región ya enfrentan racionamiento de agua a pesar de que El Niño apenas se está consolidando. “Esos son los municipios que dependen del abastecimiento directamente de los ríos y que se pueden secar por el fenómeno del Niño”, añadió.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...