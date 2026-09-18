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Alcalde de Samacá reveló cómo avanza la pedagogía del Centro de Prevención y Salvamento Minero

En medio de la sexta edición del Festival de las Ideas de PRISA Media, el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco, se refirió al funcionamiento del Centro de Salvamento Minero, un proyecto inaugurado en 2026 que busca fortalecer la prevención de accidentes en una actividad de alto riesgo como la minería.

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¿Cómo funciona el Centro de Salvamento Minero?

De acuerdo con el alcalde de Samacá, el Centro de Salvamento Minero tiene un enfoque principalmente preventivo y pedagógico, con el propósito de preparar a los trabajadores del sector, ingenieros y demás profesionales para identificar y reducir los riesgos asociados a la minería bajo tierra.

El proyecto busca fortalecer la capacitación y preparación del personal frente a posibles emergencias, con el objetivo de disminuir la accidentalidad y promover mejores prácticas de seguridad en las operaciones mineras.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: