El fútbol debe continuar para ayudar a personas afectadas tras terremoto: Exfutbolista Fabián Vargas

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En Dos Puntos de Caracol Radio, estuvo el exfutbolista Fabián Vargas, quien se refirió a la jornada de solidaridad con el partido ‘Levantemos a Colombia’, una iniciativa que reunirá a varias de las grandes figuras que han vestido la camiseta de la Selección Colombia, con el propósito de recaudar recursos para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia que atraviesa el país.

La iniciativa nació del exdefensa y capitán de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes, quien convocó a varios exjugadores para utilizar el fútbol como una herramienta de unión y solidaridad.

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo Fabián Vargas explicó que el objetivo es congregar a los colombianos alrededor de una causa común y mantener los esfuerzos de ayuda hacia las zonas más afectadas.

“No se trata de quién ayuda más, de quién muestra más, sino de realmente hacerlo de corazón”, aseguró Vargas.

¿Cuándo y dónde será el partido ‘Levantemos a Colombia’?

El encuentro se realizará este viernes 21 de agosto, a las 7:30 de la noche, en el estadio El Campín de Bogotá.

La jornada contará con la participación de reconocidas figuras del fútbol colombiano, entre ellas Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, René Higuita, Faryd Mondragón, Óscar Córdoba, Mario Yepes, Radamel Falcao García, Freddy Guarín, Juan Guillermo Cuadrado, Teófilo Gutiérrez, Cristian Zapata, Jackson Martínez, Giovanni Hernández, Giovanni Moreno, Juan Pablo Ángel y Gerardo Bedoya, entre otros.

Las entradas tienen precios entre $25.000 y $50.000 y pueden adquirirse a través de TuBoleta. Incluso quienes estén fuera de Bogotá o del país podrán comprar una entrada y donarla a alguien que pueda asistir al encuentro.

Vargas también se refirió al regreso del fútbol profesional colombiano después de la pausa ocasionada por la emergencia.

El exjugador pidió comprensión a los aficionados, especialmente con aquellos futbolistas que han vivido de cerca las consecuencias de la tragedia y que deben volver a las canchas mientras enfrentan situaciones familiares y personales difíciles.

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“Hay que hacerles entender que en este momento la exigencia tiene que ser menor. Ellos van a tratar de dar el máximo, pero lo están haciendo también pensando en sus familias y en su gente cercana”, señaló.

Vargas destacó casos como el del delantero Leonardo Castro, quien participó activamente en el envío de ayuda hacia Pereira, y aseguró que varios jugadores han realizado aportes sin hacerlos públicos.

Uno de los mensajes más contundentes de Fabián Vargas estuvo relacionado con las críticas que reciben los futbolistas en redes sociales cuando no hacen públicas sus donaciones.

El exjugador cuestionó la idea de que una persona solamente está ayudando cuando muestra públicamente lo que hace.

“Es una problemática que ha emergido con las redes sociales, que parece que si no estás mostrando, no estás ayudando”, afirmó.

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Vargas explicó que conoce de primera mano casos de jugadores que han colaborado desde sus posibilidades sin necesidad de hacerlo público.

Por eso, insistió en que la discusión no debería centrarse en quién aporta más dinero o quién obtiene mayor visibilidad, sino en conseguir que más personas se sumen a las iniciativas de solidaridad.

El fútbol como herramienta para ayudar a Colombia

Para Vargas, el deporte puede convertirse en un mecanismo para movilizar a miles de personas y mantener la atención sobre las comunidades que todavía necesitan ayuda.

“Necesitamos de los medios, necesitamos amplificar el mensaje para que llegue a muchas personas y se puedan sumar a todas las causas”, sostuvo.

El exjugador también habló de su vínculo con Cali, ciudad que considera parte fundamental de su vida y que, al igual que otras zonas del país, ha sufrido las consecuencias de la emergencia.

“Acá no se trata de colores, no se trata de ningún equipo en específico. Es el Colombia que lo necesita y el Colombia que está esperando esas ayudas”.

El partido ‘Levantemos a Colombia’ busca precisamente convertir esa unión en recursos para las comunidades damnificadas y demostrar que el fútbol puede ser, más allá del espectáculo, una herramienta para movilizar solidaridad.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: