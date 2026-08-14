“Colombia: Voces por la Vida” concierto en el Vive Claro para ayudar a los afectados por el sismo

El próximo 23 de agosto el Vive Claro Distrito Cultural hará su concierto “Colombia: Voces por la Vida” reuniendo a artistas, promotores, productores, medios de comunicación, marcas, proveedores y equipos técnico, en una jornada benéfica para ayudar a las comunidades afectadas del terremoto

Colombia

La iniciativa inspirada en la solidaridad, reunirá artistas nacionales, internacionales y cientos de personas que están detrás de la música y la industria del entretenimiento, para seguir realizando donaciones a las comunidades afectadas por el terremoto.

El recinto musical destinará el 100% de los recursos recibidos a la organización Presentes Corporación, entidad encargada de apoyar la reconstrucción de las zonas más afectadas, junto con un comité de ejecución y seguimiento.

Andrés Cepeda, Beéle, Bonka, ChocQuibTown, Daniel Habif, Draco Rosa, Eladio Carrión, Galy Galiano, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Nanpa Básico, Pedro Capó, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y Timo son algunos de los artistas confirmados, junto a muchos más que se siguen sumando.

“Colombia: Voces por la Vida” también reunirá diferentes actores de la industria del entretenimiento colombiano, entre ellos A&C, Canal RCN, Candela, CMN, Diario La República, Diomar García Eventos, Línea Estratégica Latam, MegaLive, MOVE Concerts, OCESA Colombia, Páramo Presenta, RCN Radio, Stage Eventos y Producciones, Touring The World, Vibra, Vibras Lab, Villalón Group y Vive Claro Distrito Cultural.

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¿Cómo podrán ayudar?

La ciudadanía podrá hacer donaciones desde $100.000 a la organización Presentes Corporación a través de Ticketmaster.co.

Las empresas y organizaciones que quieran sumarse, pueden escribir a info@vocesporlavida.com, para recibir toda la información y así realizar los aportes.

Los que hagan su aporte recibirán entradas para asistir a “Colombia: Voces por la Vida” el próximo 23 de agosto en Vive Claro Distrito Cultural.

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